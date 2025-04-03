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Чемпионат Англии
Брайтон
02.04.2025 21:45 – FT 0 : 3
Астон Вилла
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Англия
03 апреля 2025, 05:59 | Обновлено 03 апреля 2025, 06:18
169
0

Брайтон – Астон Вилла – 0:3. Как забил Рэшфорд. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 30-го тура Английской Премьер-лиги

03 апреля 2025, 05:59 | Обновлено 03 апреля 2025, 06:18
169
0
Брайтон – Астон Вилла – 0:3. Как забил Рэшфорд. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 2 апреля состоялся матч 30-й тур Английской Премьер-лиги.

Астон Вилла на выезде разгромила Брайтон (3:0). Обе команды ведут борьбу за зону еврокубков.

Голы у победителей во втором тайме забили Маркус Рэшфорд, Марко Асенсио, Дониелл Мален.

АПЛ. 30-й тур, 2 апреля

Брайтон – Астон Вилла – 0:3

Голы: Рэшфорд, 51, Асенсио, 78, Мален, 90+10

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +10
ГОЛ ! Мяч забил Дониелл Мален (Астон Вилла).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Асенсио (Астон Вилла).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Астон Вилла).
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Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Брайтон Английская Премьер-лига Марко Асенсио Маркус Рэшфорд Дониелл Мален Брайтон - Астон Вилла видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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