02.04.2025 21:45 – FT 0 : 3
Англия03 апреля 2025, 05:59 | Обновлено 03 апреля 2025, 06:18
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Брайтон – Астон Вилла – 0:3. Как забил Рэшфорд. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 30-го тура Английской Премьер-лиги
03 апреля 2025, 05:59 | Обновлено 03 апреля 2025, 06:18
169
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Вечером 2 апреля состоялся матч 30-й тур Английской Премьер-лиги.
Астон Вилла на выезде разгромила Брайтон (3:0). Обе команды ведут борьбу за зону еврокубков.
Голы у победителей во втором тайме забили Маркус Рэшфорд, Марко Асенсио, Дониелл Мален.
АПЛ. 30-й тур, 2 апреля
Брайтон – Астон Вилла – 0:3
Голы: Рэшфорд, 51, Асенсио, 78, Мален, 90+10
Видео голов и обзор матча
События матча
90’ +10
ГОЛ ! Мяч забил Дониелл Мален (Астон Вилла).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Асенсио (Астон Вилла).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Астон Вилла).
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