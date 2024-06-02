Другие новости02 июня 2024, 07:19 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 июня
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
02 июня 2024, 07:19 |
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В воскресенье, 2 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
16:00 Левый берег – Оболонь
17:00 Верес – Эпицентр
19:00 Аталанта – Фиорентина
КИБЕРСПОРТ
19:00 FURIA Esports – LOS
21:00 Team Vitality – G2 Esports
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