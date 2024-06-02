СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 июня

В воскресенье, 2 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

16:00 Левый берег – Оболонь

2.80 – 3.10 – 2.75

17:00 Верес – Эпицентр

1.47 – 4.60 – 7.50

19:00 Аталанта – Фиорентина

1.52 – 4.92 – 6.46

КИБЕРСПОРТ

19:00 FURIA Esports – LOS

2.19 – 1.64

21:00 Team Vitality – G2 Esports

1.39 – 3.04