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02 июня 2024, 07:19 |
48
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

02 июня 2024, 07:19 |
48
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 июня

В воскресенье, 2 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

16:00 Левый берег – Оболонь

Ggbet 2.80 – 3.10 – 2.75

17:00 Верес – Эпицентр

Ggbet 1.47 – 4.60 – 7.50

19:00 Аталанта – Фиорентина

Ggbet 1.52 – 4.92 – 6.46

КИБЕРСПОРТ

19:00 FURIA Esports – LOS

Ggbet 2.19 – 1.64

21:00 Team Vitality – G2 Esports

Ggbet 1.39 – 3.04

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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