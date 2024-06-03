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  4. Богдан ВЬЮННИК: «Почему разорвал контракт с Шахтером? Не могу рассказать»
Украина. Премьер лига
03 июня 2024, 10:52 | Обновлено 03 июня 2024, 10:53
694
1

Богдан ВЬЮННИК: «Почему разорвал контракт с Шахтером? Не могу рассказать»

Нападающий «Лехии» прокомментировал слова Дарио Срны

03 июня 2024, 10:52 | Обновлено 03 июня 2024, 10:53
694
1
Богдан ВЬЮННИК: «Почему разорвал контракт с Шахтером? Не могу рассказать»
ФК Шахтер. Богдан Вьюнник

Украинский нападающий гданьской «Лехии» Богдан Вьюнник рассказал, судится ли с донецким «Шахтером» из-за расторжения контракта.

– Богдан, Срна рассказывал, что «Шахтер» с вами судится. На каком этапе дело?

– Все в процессе, подробностей я не знаю. Этим делом занимаются юристы.

– Почему Вы не играли за «Лехию» в прошлом сезоне?

– Я не мог играть, потому что «Шахтер» подал в суд и ФИФА рассматривала это дело. Я подписал контракт с «Лехией» не в трансферное окно, поэтому не мог участвовать в официальных матчах. Надеюсь, что в новом сезоне все уладится и я буду играть. В этом или следующем месяце суд должен вынести решение – и все станет понятно.

– Что у Вас произошло с «Шахтером»?

– Я разорвал контракт с «Шахтером» по своему решению и перешел в «Лехию». Причина? Пока я не могу рассказать, возможно, объясню все чуть позже. Я не хочу сейчас много говорить, потому что большинство людей не понимают причину и т.д. Я все расскажу, когда уже смогу играть.

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Богдан Вьюнник Шахтер Донецк Лехия Гданьск чемпионат Польши по футболу чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига суд Дарио Срна
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Gargantua
я думаю, что если бы остался ван Левен, то из Вьюныка вышел бы хороший вингер а ля Русин времен Зари
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