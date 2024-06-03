Богдан ВЬЮННИК: «Почему разорвал контракт с Шахтером? Не могу рассказать»

Украинский нападающий гданьской «Лехии» Богдан Вьюнник рассказал, судится ли с донецким «Шахтером» из-за расторжения контракта.

– Богдан, Срна рассказывал, что «Шахтер» с вами судится. На каком этапе дело?

– Все в процессе, подробностей я не знаю. Этим делом занимаются юристы.

– Почему Вы не играли за «Лехию» в прошлом сезоне?

– Я не мог играть, потому что «Шахтер» подал в суд и ФИФА рассматривала это дело. Я подписал контракт с «Лехией» не в трансферное окно, поэтому не мог участвовать в официальных матчах. Надеюсь, что в новом сезоне все уладится и я буду играть. В этом или следующем месяце суд должен вынести решение – и все станет понятно.

– Что у Вас произошло с «Шахтером»?

– Я разорвал контракт с «Шахтером» по своему решению и перешел в «Лехию». Причина? Пока я не могу рассказать, возможно, объясню все чуть позже. Я не хочу сейчас много говорить, потому что большинство людей не понимают причину и т.д. Я все расскажу, когда уже смогу играть.