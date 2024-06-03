Твои дни сочтены. Продолжится ли вражда Моуриньо с экс-лидером Шахтера?

Лето 2018 года. Донецкий «Шахтер» осуществляет один из самых успешных трансферов в своей истории: бразильский полузащитник «горняков» Фред за 59 миллионов евро перебирается на «Олд Траффорд», где ему сулят великолепные перспективы в команде, которой на тот момент еще руководит Жозе Моуриньо. Однако очень быстро становится понятно, что в действительности португальский коуч не рассчитывал на Фреда и хотел видеть в своей команде совсем других исполнителей, а переход экс-лидера «Шахтера» воспринял исключительно как возможность заполучить хоть кого-то в виде потенциального усиления, раз клуб не сумел гарантировать привлечение нужных «Особенному» игроков.

Отношения Фреда и Моуриньо не сложились практически изначально. Бразильцу требовалась помощь при адаптации и, очевидно, настолько же трепетное и бережное отношение со стороны главного тренера, коим он был ранее окружен в «Шахтере». В Украине хавбека действительно лелеяли и берегли, постепенно подпускали к выступлениям на топ-уровне и никогда резко не критиковали при провалах. В Англии, особенно в кризисном «Манчестер Юнайтед» времен позднего Моуриньо, Фред сразу же столкнулся с иной реальностью – там никто не собирался с ним панькаться, а эксперты и болельщики начали с ходу требовать качественной и результативной игры. Когда у бразильца не получилось соответствовать ожиданиям с ходу, защитника в лице Моуриньо он так и не получил.

Да и на тот момент Моуриньо сам нуждался в защитнике. Дела его команды шли настолько плохо, что осенью 2018-го в воздухе уже вовсю начали витать слухи о грядущем увольнении «Особенного». Но ключевые события во взаимоотношениях между Фредом и Моуриньо произошли уже в начале зимы. Впоследствии стало известно, что 12 декабря 2018 года после матча групповой стадии Лиги чемпионов против «Валенсии» (1:2) португальский наставник прямо завил бразильскому полузащитнику, что дни того в «Манчестер Юнайтед» сочтены.

Тогда Моуриньо еще и представить себе не мог, насколько он ошибался, ведь уже 18 декабря боссы «Манчестер Юнайтед» все-таки решились уволить «Особенного», место которого у руля первой команды «красных дьяволов» впоследствии занял норвежец Уле-Гуннар Сульшер, под руководством которого МЮ так и не удалось вернуться в когорту сильнейших команд Англии и всего европейского континента, однако Фред сыграл 121 поединок, в которых отличился 4 голами и 7 ассистами.

Незадолго до увольнения Моуриньо с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» Фред в интервью британским журналистам открыто заявлял, что его не устраивает позиция наставника, который не видит бразильца в основе.

«Конечно, я был раздражен, но мне нужно знать, как справляться с унынием, чтобы затем сделать шаг вперед. Тренер [Моуриньо] решил не включать меня в заявку. Это его выбор. Я по-прежнему выполняю свою работу, и не могу позволить этому повлиять на мое мышление, я не могу позволить этому потрясти меня», – говорил бразильский легионер «красных дьяволов».

Спустя неделю после этих слов Фреда Моуриньо заявил хавбеку, что тот больше не нужен клубу, а еще через шесть дней из «Манчестер Юнайтед» выкинули самого португальца, а не бразильского легионера, которого коуч изначально воспринял враждебно.

Почему отношения Моуриньо и Фреда в «Манчестер Юнайтед» сложились именно так? Как уже упоминалось выше, первопричиной этого стал отказ руководства английского клуба идти навстречу трансферным пожеланиям португальского наставника. Фактически боссы «красных дьяволов» уведомили «Особенного», что не имеют реальных альтернатив Фреду для усиления центра поля команды, и Моуриньо был вынужден согласиться на этот вариант, хотя с самого начала не был к нему расположен.

Тогда же, летом 2018-го, в британской прессе поговаривали, что пойти на весьма неожиданную для многих покупку Фреда боссов «Манчестер Юнайтед» подтолкнул интерес к бразильцу со стороны «Манчестер Сити». В красной половине Манчестера прекрасно помнили, как летом 2013 года «горожане» выиграли у них конкуренцию за еще одного экс-лидера полузащиты «Шахтера» Фернандиньо, фактическим преемником которого по позиции в стане «горняков» впоследствии и стал Фред.

Getty Images/Global Images Ukraine. Фред и Жозе Моуриньо

Фернандиньо удалось выстроить феноменально успешную карьеру на Туманном Альбионе в футболке «Манчестер Сити», а потому, когда «горожане» опять активно включились в торги с «Шахтером», но теперь уже по Фреду, боссы «Юнайтед» попросту не могли позволить оставить себя в дураках дважды. По этой причине переговоры шли фактически за спиной Моуриньо, который не рассматривал Фреда как потенциально ключевого хавбека для своей команды. Все это впоследствии и сказалось на выступлениях бразильца в первые полгода за новую команду, когда Фреда не критиковал разве что ленивый, а главный тренер «Манчестер Юнайтед» вместо того, чтобы защищать своего подопечного, было ощущение, что наоборот, лишь радовался провалу исполнителя, на которого изначально не рассчитывал.

Собственно говоря, пути Фреда и Моуриньо разошлись всего через несколько месяцев, после того, как бразилец и португалец оказались в одной команде. После того в СМИ было множество различных неприятных для «Особенного» сообщений, которые указывали на не самое корректное поведение Жозе по отношению к футболисту. В частности, в апреле 2020 года весьма авторитетное издание Bleacher Report прямо написало, что Моуриньо обманул Фреда при организации перехода того из «Шахтера» в «Манчестер Юнайтед».

После увольнения из «Манчестер Юнайтед» Моуриньо успел поработать в «Тоттенхэме» и «Роме», а вот Фред провел в стане «красных дьяволов» пять лет карьеры, прежде чем летом минувшего года за 9,74 миллионов евро уехал в «Фенербахче». Уехал откровенно доигрывать, причем на неплохую зарплату и в чемпионат с куда меньшей интенсивностью, нежели английская Премьер-лига. Для Фреда «желтые канарейки» стали неплохим выбором, после которого 31-летний бразилец, очевидно, предпочтет вернуться на родину, где и повесит бутсы на гвоздь. По планам это должно произойти где-то в районе 2027-2028 годов, когда у хавбека истечет срок действия контракта с «Фенербахче».

В стамбульском гранде Фреду достаточно быстро удалось стать одним из важных членов первой команды. В сезоне-2023/24 бразилец провел за «желтых канареек» 35 официальных матчей, в которых отличился 3 голами и 8 ассистами. В пересчете на один поединок, Фред отличался 0,31 результативным действием, в то время как в «Манчестер Юнайтед» этот показатель у него составлял лишь 0,15 (14 голов и 18 ассистов в 213 матчах).

Взять в дебютном же сезоне в Турции титул чемпиона Суперлиги Фреду в футболке «Фенербахче» помешало лишь феерическое выступление «Галатасарая». Если «желтые канарейки» в 38 матчах сумели набрать 99 очков, то «львы» превзошли их и перешагнули за «сотенный» рубеж – 102 пункта! И это при том, что «Фенербахче» в Суперлиге-2023/24 проиграл лишь один поединок (в ноябре «Трабзонспору» со счетом 2:3), а вот у «Галатасарая» в пассиве оказалось два поражения. Однако «львы» реже теряли очки, играя вничью (3 случая против 6), что в конечном итоге и сыграло в их пользу.

Что касается персонально Фреда, то бразилец стал четвертым лучшим ассистентом команды по итогам сезона в Суперлиге, а еще занял седьмое место в своем коллективе по общему количеству проведенного на поле в рамках чемпионата-2023/24 игрового времени. Для «Фенербахче» бразилец является безоговорочной звездой первой величины, от качества и уровня выступлений которой зависит достаточно многое.

И вот сейчас ситуация с карьерой Фреда в «Фенербахче», кажется, обретет новую интригу. Дело в том, что главным тренером «желтых канареек» вместо Исмаила Картала стал никто иной как старый знакомый бразильского экс-лидера «Шахтера» Жозе Моуриньо! В команду, где у Фреда все складывалось весьма и весьма успешно пришел человек, который однажды заявил бразильцу достаточно обидные для любого игрока-профессионала слова: «Твои дни сочтены».

Как сложатся отношения бразильского хавбека, который с тех пор успел еще больше заматереть в европейском футболе топ-уровня, и португальского тренера, чей успех и слава, наоборот, в последние годы постепенно сходят на нет, а прозвище «Особенный» упоминается болельщиками или в СМИ, скорее, в ироническом, нежели в возвеличивающем контексте?

Ответ на этот вопрос нам даст только сезон-2024/25. Но уже сейчас стоит отмечать, что решить задачу по возвращению «Фенербахче» чемпионства (а иной перед главным тренером этой команды, тем более, если речь идет о специалисте калибра и амбиций Моуриньо, просто быть не может) португальскому коучу будет очень непросто, учитывая то обстоятельство, насколько фундаментальный и интересный проект выстроил по соседству в Стамбуле 50-летний коуч «Галатасарая» Окан Бурук. А еще не стоит забывать, что летом минувшего года, по слухам, в услугах Фреда была очень заинтересована «Рома», причем на этот раз ярым сторонником приглашения бразильца являлся именно Моуриньо. Стоит ли повторять, куда в итоге решился податься бразилец, и не является ли это проявлением его истинного отношения к личности «Особенного»? Вот только чего никак не мог предвидеть Фред летом 2023-го, соглашаясь на трансфер в «Фенербахче», так это возможности «воссоединиться» с Моуриньо теперь уже на «Шюкрю Сараджоглу». Вот уж чем точно интересен футбол, так это хитросплетением и непредсказуемостью комбинаций, причем как на поле, так и за его пределами…