Моуриньо обманул Фреда при трансфере из Шахтера в МЮ - журналист

Португалец сперва заманивал игрока в команду, а затем отказался от своих обещаний

  • 05.04.2020 10:16
  • 2336 просмотров
  • 1 комментарий
Моуриньо обманул Фреда при трансфере из Шахтера в МЮ - журналист
© Instagram. Фред

Бразильский полузащитник Фред, который летом 2018 года сменил «Шахтер» на «Манчестер Юнайтед», перебирался в Англию под гарантии получения места в основном составе «красных дьяволов».

Согласно появившейся информации от журналиста Bleacher Report Маркуса Алвеса, во время переговоров о трансфере Фреда тогдашний менеджер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо несколько раз отправлял футболисту сообщения о том, что видит его среди ключевых исполнителей команды, гарантируя место в составе наряду с Полем Погба и Неманьей Матичем.

Однако после перехода Фреда Моуриньо почему-то изменил свою позицию и перестал доверять Фреду, а незадолго до своего увольнения из «Манчестер Юнайтед» в декабре 2018 года сообщил бразильцу, что дни того в команде сочтены.

Интересно, что впоследствии в ряде источников не раз появлялась информация о якобы изначальном нежелании Моуриньо видеть Фреда в «Манчестер Юнайтед», хотя нынешние данные указывают на том, что португалец, наоборот, принимал активное участие в этом трансфере и переманивании бразильца из-под носа «Манчестер Сити».

Напомним, в настоящий момент Жозе Моуриньо работает главным тренером «Тоттенхэма», а Фред в текущем сезоне провел за «Манчестер Юнайтед» 39 матчей, отличившись 2 голами и 4 результативными передачами.

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Источник — Bleacher Report

(6 голосов)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 05.04.2020 10:49
    0
    Уже и Маура нет и Фреда вроде выпускают на поле, а закрепится он никак не может.
    Может просто не его команда?
    Азар в Реале вообще никто, а в Челси феерил.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 05.04.2020 10:49
    0
    Уже и Маура нет и Фреда вроде выпускают на поле, а закрепится он никак не может.
    Может просто не его команда?
    Азар в Реале вообще никто, а в Челси феерил.
    Ссылка
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