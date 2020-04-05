Моуриньо обманул Фреда при трансфере из Шахтера в МЮ - журналист

Бразильский полузащитник Фред, который летом 2018 года сменил «Шахтер» на «Манчестер Юнайтед», перебирался в Англию под гарантии получения места в основном составе «красных дьяволов».

Согласно появившейся информации от журналиста Bleacher Report Маркуса Алвеса, во время переговоров о трансфере Фреда тогдашний менеджер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо несколько раз отправлял футболисту сообщения о том, что видит его среди ключевых исполнителей команды, гарантируя место в составе наряду с Полем Погба и Неманьей Матичем.

Однако после перехода Фреда Моуриньо почему-то изменил свою позицию и перестал доверять Фреду, а незадолго до своего увольнения из «Манчестер Юнайтед» в декабре 2018 года сообщил бразильцу, что дни того в команде сочтены.

Интересно, что впоследствии в ряде источников не раз появлялась информация о якобы изначальном нежелании Моуриньо видеть Фреда в «Манчестер Юнайтед», хотя нынешние данные указывают на том, что португалец, наоборот, принимал активное участие в этом трансфере и переманивании бразильца из-под носа «Манчестер Сити».

Напомним, в настоящий момент Жозе Моуриньо работает главным тренером «Тоттенхэма», а Фред в текущем сезоне провел за «Манчестер Юнайтед» 39 матчей, отличившись 2 голами и 4 результативными передачами.