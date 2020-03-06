«Твои дни в МЮ сочтены» - Моуриньо хотел избавиться от экс-игрока Шахтера

Португальский менеджер не давал одобрения на покупку бразильского хавбека у «горняков»

  • 06.03.2020 19:28
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«Твои дни в МЮ сочтены» - Моуриньо хотел избавиться от экс-игрока Шахтера
© ФК Манчестер Юнайтед

Бывший полузащитник «Шахтера» Фред, который летом 2018 года переехал за 59 миллионов евро в «Манчестер Юнайтед», спустя полгода пребывания в новой команде был уведомлен тогдашним ее коучем Жозе Моуриньо в том, что он не нужен «красным дьяволам».

Об этом сообщает журналист Daily Telegraph Джеймс Даккер.

По его информации, Моуриньо не хотел, чтобы «Манчестер Юнайтед» покупал Фреда, и после матча с «Валенсией» (1:2), который состоялся 12 декабря 2018 года в Лиге чемпионов, заявил бразильцу, что «его дни в «Манчестер Юнайтед» сочтены».

Моуриньо не учел одного – уже 18 декабря его самого уволили с поста коуча «Манчестер Юнайтед», после чего эту должность отдали норвежскому специалисту Оле-Гуннару Сульшеру, под руководством которого Фред со временем превратился в одного из наиболее полезных футболистов нынешнего состава «красных дьяволов».

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Источник — The Telegraph

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