«Твои дни в МЮ сочтены» - Моуриньо хотел избавиться от экс-игрока Шахтера

Бывший полузащитник «Шахтера» Фред, который летом 2018 года переехал за 59 миллионов евро в «Манчестер Юнайтед», спустя полгода пребывания в новой команде был уведомлен тогдашним ее коучем Жозе Моуриньо в том, что он не нужен «красным дьяволам».
Об этом сообщает журналист Daily Telegraph Джеймс Даккер.
По его информации, Моуриньо не хотел, чтобы «Манчестер Юнайтед» покупал Фреда, и после матча с «Валенсией» (1:2), который состоялся 12 декабря 2018 года в Лиге чемпионов, заявил бразильцу, что «его дни в «Манчестер Юнайтед» сочтены».
Моуриньо не учел одного – уже 18 декабря его самого уволили с поста коуча «Манчестер Юнайтед», после чего эту должность отдали норвежскому специалисту Оле-Гуннару Сульшеру, под руководством которого Фред со временем превратился в одного из наиболее полезных футболистов нынешнего состава «красных дьяволов».
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Источник — The Telegraph
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