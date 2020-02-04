Из изгоев – в герои. Крутые виражи Фреда в Манчестер Юнайтед

«Фред – это худший трансфер «Манчестер Юнайтед» в клубной истории. Это не только мое мнение, но и тысяч фанатов «красных дьяволов» по всему миру. Этот трансфер, увы, не оправдал себя. Глядя на игру Фреда, порой задаешься вопросом – действительно ли он вообще из Бразилии?» - сказал в мае минувшего года экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер, выступавший за команду в начале 90-х годов прошлого века.

«Я очень доволен Фредом. Он становится все более лучшим и лучшим футболистом. Думаю, теперь все наши болельщики понимают, почему мы верим в него. Фред способен покрыть буквально каждую травинку на поле, выигрывая единоборства у своих оппонентов», - прокомментировал завоевание Фредом звания лучшего игрока «Манчестер Юнайтед» по итогам января 2020 года главный тренер команды Оле-Гуннар Сульшер.

Эти две практически взаимоисключающие цитаты авторитетных в футбольном мире людей говорят о том, что в игре № 1 вообще очень сложно найти консенсус относительно роли и пользы от того или иного игрока. Часто фанаты одного и того же клуба в социальных сетях готовы буквально разодрать друг друга в клочья, отстаивая свое мнение. Впрочем, футбол тем и хорош, что позволяет каждому погруженному в игру человеку беспрепятственно и свободно излагать свои мысли и мнения относительно бесчисленного множества различных нюансов – от тактических задумок тренеров до внешнего вида того или иного футболиста.

Что правда, по итогам минувшего сезона подавляющее большинство сторонников «Манчестер Юнайтед» соглашались с мнением Паркера. Покупка Фреда за 52 миллиона фунтов у «Шахтера» не просто не выглядела полезной, а ее, пожалуй, нельзя было охарактеризовать никак иначе, чем броским словом «катастрофа». В 17 сыгранных в рамках Премьер-лиги матчах Фред абсолютно никак не смог зарекомендовать себя с положительной стороны. Это привело к тому, что довольно быстро португальский менеджер Жозе Моуриньо потерял веру в бразильского хавбека, а после увольнения «Особенного» и прихода на тренерский мостик Оле-Гуннара Сульшера ситуация если и поменялось для Фреда, то не глобально.

Одним из последних матчей Фреда в АПЛ-2018/19 была выездная игра «красных дьяволов» против «Эвертона», в которой команда из Манчестера с треском проиграла – 0:4. Выйдя в стартовом составе, бразилец отличился лишь 37 технико-тактическими действиями за тайм, показав совершенно отвратительную точность передач (лишь 57%), после чего уступил место на поле воспитаннику академии «Юнайтед» Скотту Мактоминею. После того матча Фреду был дан шанс все исправить через несколько дней в дерби против «Сити», но бразилец и здесь не смог показать эффективность – при 87 ТТД на его счету оказалось лишь 37% выигранных единоборств, что ничтожно мало в поединке против соперника, любящего и умеющего качественно контролировать мяч.

С приходом Оле-Гуннара Сульшера в «Манчестер Юнайтед», Фреду не удалось переломить ситуацию в свою пользу. Он по-прежнему был игроком с «ближайшей орбиты» для первой команды, и не более. После завершения сезона-2018/19 многие фанаты «Юнайтед» вообще полагали, что летом команду ожидает серьезная чистка состава, и Фред попадет в когорту тех, от кого норвежский менеджер пожелает избавиться в первую очередь. Но бразилец остался, а после того, как травмы начали преследовать Поля Погба, и вовсе получил долгожданный шанс вернуть свое доброе имя и, возможно, даже закрепиться в основном составе «красных дьяволов».

Получив регулярную игровую практику, Фред постепенно начал демонстрировать те качества, которые, видимо, и приглянулись скаутам «Манчестер Юнайтед» в бытность выступлений бразильца за «Шахтер». Невероятная работоспособность, цепкость на каждом клочке поля, умение вовремя расставаться с мячом и отрезать несколько оппонентов сразу за счет точных длинных передач – все эти качества Фред наконец-то начал демонстрировать и в английской Премьер-лиге.

Fred for Manchester United in the Prem this season: 🇧🇷❤️🇾🇪



- 1243 passes 🎩

- 78 accurate long balls 🧐🔭

- 41 tackles 💪🏾

- 30 interceptions 🛡

- 171 recoveries 👊🏾

- 111 duels won 💣



Very good first half to the season for Fred in a very inconsistent side ❤️🇾🇪 #MUFC pic.twitter.com/6nl5HyTMoX — Forever United 🇾🇪❤️🔰 (@ForeverUnited87) January 29, 2020

Даже в проигранном в середине января поединке против «Ливерпуля» (0:2) именно Фред был одним из лучших в своей команде. Вообще же в последних десяти поединках за «Юнайтед» бразилец лишь в двух отличился менее чем 100 технико-тактическими действиями, являясь самым работоспособным игроком команды за последние месяц-полтора. Неудивительно, что именно Фреда подавляющее большинство болельщиков «красных дьяволов» (51% респондентов из 110 тысяч) признало лучшим игроком команды в первом месяце нынешнего года, и это при том, что хавбек не отличался ни голами, ни результативными передачами.

Еще год назад представить себе подобное могли лишь отъявленные оптимисты, но сегодня Фред становится одним из важнейших игроков «Манчестер Юнайтед», его опорой и в какой-то степени даже надеждой. Конечно, ситуация может измениться после окончательного выздоровления Поля Погба, когда француз, вероятнее всего, составит пару основных центральных хавбеков с дорогостоящим январским новичком «Юнайтед» Бруну Фернандешем. Впрочем, будущее самого Погба в стане «красных дьяволов» далеко не безоблачно, а потому в следующем сезоне, опираясь на события последних 12 месяцев, сложно сказать, кто будет играть за «Манчестер Юнайтед» в центре поля.

Статистика показывает, что в большинстве ключевых игровых показателей Фред добился прогресса в сравнении с минувшим сезоном. В этом, как признается сам футболист, ему помогло доверие со стороны тренерского штаба. По сути, лишь в этом сезоне бразилец действительно его почувствовал, хотя и по вынужденной для клуба причине.

«Доверие со стороны менеджера очень важно, и сегодня я чувствую, что оно у меня есть. Я просто хочу продолжать делать то, что делаю – играть хорошо и начинать каждый матч в стартовом составе. Чего бы мне хотелось еще? Конечно же, забивать голы. Сегодня мне куда более комфортно в Англии и Премьер-лиге, чем когда я только сюда приехал. Все, о чем я мечтал в футболе – иметь регулярную игровую практику. Теперь, когда она у меня есть, нет сомнений, что моя уверенность в своих силах растет с каждым днем, а этом помогает прогрессировать любому футболисту», - сказал не так давно Фред в одном из интервью, когда его попросили прокомментировать свое положение в команде.

Пожалуй, с момента ухода из «Шахтера» нынешний Фред максимально близок к тому, которого знают украинские болельщики. Предыдущий, который явил себя миру сразу после переезда на Туманный Альбион, был лишь бледной тенью себя прежнего. Нынче же колоссальная работоспособность и нарастающая уверенность в своих силах позволяют Фреду не только начать собирать индивидуальные награды, но и служат отличным доказательством, что в футболе не стоит преждевременно списывать кого-то со счетов.

Алексей СЛИВЧЕНКО