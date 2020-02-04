Из изгоев – в герои. Крутые виражи Фреда в Манчестер Юнайтед

Sport.ua – о том, как развивается карьера бывшего лидера «Шахтера» в Англии

  • 04.02.2020 15:00
  • 4469 просмотров
  • 46 комментариев
Из изгоев – в герои. Крутые виражи Фреда в Манчестер Юнайтед
© Твиттер МЮ. Фред

«Фред – это худший трансфер «Манчестер Юнайтед» в клубной истории. Это не только мое мнение, но и тысяч фанатов «красных дьяволов» по всему миру. Этот трансфер, увы, не оправдал себя. Глядя на игру Фреда, порой задаешься вопросом – действительно ли он  вообще из Бразилии?» - сказал в мае минувшего года экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер, выступавший за команду в начале 90-х годов прошлого века.

«Я очень доволен Фредом. Он становится все более лучшим и лучшим футболистом. Думаю, теперь все наши болельщики понимают, почему мы верим в него. Фред способен покрыть буквально каждую травинку на поле, выигрывая единоборства у своих оппонентов», - прокомментировал завоевание Фредом звания лучшего игрока «Манчестер Юнайтед» по итогам января 2020 года главный тренер команды Оле-Гуннар Сульшер.

Эти две практически взаимоисключающие цитаты авторитетных в футбольном мире людей говорят о том, что в игре № 1 вообще очень сложно найти консенсус относительно роли и пользы от того или иного игрока. Часто фанаты одного и того же клуба в социальных сетях готовы буквально разодрать друг друга в клочья, отстаивая свое мнение. Впрочем, футбол тем и хорош, что позволяет каждому погруженному в игру человеку беспрепятственно и свободно излагать свои мысли и мнения относительно бесчисленного множества различных нюансов – от тактических задумок тренеров до внешнего вида того или иного футболиста.

Что правда, по итогам минувшего сезона подавляющее большинство сторонников «Манчестер Юнайтед» соглашались с мнением Паркера. Покупка Фреда за 52 миллиона фунтов у «Шахтера» не просто не выглядела полезной, а ее, пожалуй, нельзя было охарактеризовать никак иначе, чем броским словом «катастрофа». В 17 сыгранных в рамках Премьер-лиги матчах Фред абсолютно никак не смог зарекомендовать себя с положительной стороны. Это привело к тому, что довольно быстро португальский менеджер Жозе Моуриньо потерял веру в бразильского хавбека, а после увольнения «Особенного» и прихода на тренерский мостик Оле-Гуннара Сульшера ситуация если и поменялось для Фреда, то не глобально.

Одним из последних матчей Фреда в АПЛ-2018/19 была выездная игра «красных дьяволов» против «Эвертона», в которой команда из Манчестера с треском проиграла – 0:4. Выйдя в стартовом составе, бразилец отличился лишь 37 технико-тактическими действиями за тайм, показав совершенно отвратительную точность передач (лишь 57%), после чего уступил место на поле воспитаннику академии «Юнайтед» Скотту Мактоминею. После того матча Фреду был дан шанс все исправить через несколько дней в дерби против «Сити», но бразилец и здесь не смог показать эффективность – при 87 ТТД на его счету оказалось лишь 37% выигранных единоборств, что ничтожно мало в поединке против соперника, любящего и умеющего качественно контролировать мяч.

С приходом Оле-Гуннара Сульшера в «Манчестер Юнайтед», Фреду не удалось переломить ситуацию в свою пользу. Он по-прежнему был игроком с «ближайшей орбиты» для первой команды, и не более. После завершения сезона-2018/19 многие фанаты «Юнайтед» вообще полагали, что летом команду ожидает серьезная чистка состава, и Фред попадет в когорту тех, от кого норвежский менеджер пожелает избавиться в первую очередь. Но бразилец остался, а после того, как травмы начали преследовать Поля Погба, и вовсе получил долгожданный шанс вернуть свое доброе имя и, возможно, даже закрепиться в основном составе «красных дьяволов».

Получив регулярную игровую практику, Фред постепенно начал демонстрировать те качества, которые, видимо, и приглянулись скаутам «Манчестер Юнайтед» в бытность выступлений бразильца за «Шахтер». Невероятная работоспособность, цепкость на каждом клочке поля, умение вовремя расставаться с мячом и отрезать несколько оппонентов сразу за счет точных длинных передач – все эти качества Фред наконец-то начал демонстрировать и в английской Премьер-лиге.

 

 

Даже в проигранном в середине января поединке против «Ливерпуля» (0:2) именно Фред был одним из лучших в своей команде. Вообще же в последних десяти поединках за «Юнайтед» бразилец лишь в двух отличился менее чем 100 технико-тактическими действиями, являясь самым работоспособным игроком команды за последние месяц-полтора. Неудивительно, что именно Фреда подавляющее большинство болельщиков «красных дьяволов» (51% респондентов из 110 тысяч) признало лучшим игроком команды в первом месяце нынешнего года, и это при том, что хавбек не отличался ни голами, ни результативными передачами.

Еще год назад представить себе подобное могли лишь отъявленные оптимисты, но сегодня Фред становится одним из важнейших игроков «Манчестер Юнайтед», его опорой и в какой-то степени даже надеждой. Конечно, ситуация может измениться после окончательного выздоровления Поля Погба, когда француз, вероятнее всего, составит пару основных центральных хавбеков с дорогостоящим январским новичком «Юнайтед» Бруну Фернандешем. Впрочем, будущее самого Погба в стане «красных дьяволов» далеко не безоблачно, а потому в следующем сезоне, опираясь на события последних 12 месяцев, сложно сказать, кто будет играть за «Манчестер Юнайтед» в центре поля.

Статистика показывает, что в большинстве ключевых игровых показателей Фред добился прогресса в сравнении с минувшим сезоном. В этом, как признается сам футболист, ему помогло доверие со стороны тренерского штаба. По сути, лишь в этом сезоне бразилец действительно его почувствовал, хотя и по вынужденной для клуба причине.

«Доверие со стороны менеджера очень важно, и сегодня я чувствую, что оно у меня есть. Я просто хочу продолжать делать то, что делаю – играть хорошо и начинать каждый матч в стартовом составе. Чего бы мне хотелось еще? Конечно же, забивать голы. Сегодня мне куда более комфортно в Англии и Премьер-лиге, чем когда я только сюда приехал. Все, о чем я мечтал в футболе – иметь регулярную игровую практику. Теперь, когда она у меня есть, нет сомнений, что моя уверенность в своих силах растет с каждым днем, а этом помогает прогрессировать любому футболисту», - сказал не так давно Фред в одном из интервью, когда его попросили прокомментировать свое положение в команде.

Пожалуй, с момента ухода из «Шахтера» нынешний Фред максимально близок к тому, которого знают украинские болельщики. Предыдущий, который явил себя миру сразу после переезда на Туманный Альбион, был лишь бледной тенью себя прежнего. Нынче же колоссальная работоспособность и нарастающая уверенность в своих силах позволяют Фреду не только начать собирать индивидуальные награды, но и служат отличным доказательством, что в футболе не стоит преждевременно списывать кого-то со счетов.

Алексей СЛИВЧЕНКО

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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    AK_228
      AK_228, 04.02.2020 16:42
    0
    Trasher311987, 04.02.2020 16:35
    Стоп стоп Ферна. Из Упл.
    Виллиан из Анжи.
    Все как бы
    заиграл тогда один Ферна из УПЛ
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 04.02.2020 16:41
    0
    AK_228, 04.02.2020 16:40
    все как бы... двое и двое играют
    1.
    Второй из РФПЛ
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 04.02.2020 16:40
    0
    Trasher311987, 04.02.2020 16:35
    Стоп стоп Ферна. Из Упл.
    Виллиан из Анжи.
    Все как бы
    все как бы... двое и двое играют
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 04.02.2020 16:39
    0
    Trasher311987, 04.02.2020 16:35
    Вы сейчас серьезно?
    А стоит верить всему что говорят в интервью?
    зачем мы тогда обсуждаем вообще новости на сайте, не верь глазам своим...
    я думаю Зине рассказывать о том, что он жил пол года в гараже не зачем, как думаешь?! жалости нагнать к себе?! посмотри, хороший формат видео
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 04.02.2020 16:35
    0
    AK_228, 04.02.2020 16:33
    посмотри интервью Савина с Зинченко и ирония исчезнет сама собой.... он не был в одно время в "тепличных условиях" как некий лидер и один из лучших бомбардиров сборной...
    поэтому из гаража в МС... как то так
    Вы сейчас серьезно?
    А стоит верить всему что говорят в интервью?
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 04.02.2020 16:35
    0
    AK_228, 04.02.2020 16:31
    Фернандиньо "последнее время" или не очень?! там не особо много "наших" "в последнее время" и еще меньше кто играет
    Стоп стоп Ферна. Из Упл.
    Виллиан из Анжи.
    Все как бы
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 04.02.2020 16:33
    0
    Trasher311987, 04.02.2020 16:29
    Вот это гараж у Сани был в Москве. Наверно в центре находится.
    Случайно не тот, там ещё дядя лысый лежит, картавил. Очень известным был в начале 20 века?
    посмотри интервью Савина с Зинченко и ирония исчезнет сама собой.... он не был в одно время в "тепличных условиях" как некий лидер и один из лучших бомбардиров сборной...
    поэтому из гаража в МС... как то так
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 04.02.2020 16:31
    0
    Trasher311987, 04.02.2020 16:25
    Никогда не встречали такую новость.
    "Украинский игрок попал в шорт лист такого такого клуба"
    Но он так и остался в шорт листе, а купили условного бразильца из Фламенго, или португалец.
    Есть такое понятие как "рекомендация", "имидж".
    А теперь подумайте кто в Англии последнее время заиграл из Упл кроме Виллиана?
    Фернандиньо "последнее время" или не очень?! там не особо много "наших" "в последнее время" и еще меньше кто играет
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 04.02.2020 16:29
    0
    AK_228, 04.02.2020 16:27
    прямо из московского гаража замаячил МС... ты понял в чем дело?!
    Вот это гараж у Сани был в Москве. Наверно в центре находится.
    Случайно не тот, там ещё дядя лысый лежит, картавил. Очень известным был в начале 20 века?
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 04.02.2020 16:27
    0
    Trasher311987, 04.02.2020 16:26
    Прямо из Манчестера увидели Гараж московский?
    прямо из московского гаража замаячил МС... ты понял в чем дело?!
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 04.02.2020 16:26
    0
    AK_228, 04.02.2020 16:18
    нужно трудиться, работать в поте лица - доказано Зинченко, за три года из московского гаража в МС
    Прямо из Манчестера увидели Гараж московский?
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 04.02.2020 16:25
    0
    Никогда не встречали такую новость.
    "Украинский игрок попал в шорт лист такого такого клуба"
    Но он так и остался в шорт листе, а купили условного бразильца из Фламенго, или португалец.
    Есть такое понятие как "рекомендация", "имидж".
    А теперь подумайте кто в Англии последнее время заиграл из Упл кроме Виллиана?
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 04.02.2020 16:18
    0
    Trasher311987, 04.02.2020 16:12
    Продажа Фреда была, как дополнительная Гарантия в фокстроте или Комфи или Эльдорадо.
    Для меня важно чтобы в будущем украинские игроки переходили в Англию без проблем.
    Учитывая какая сейчас у нас сборная.
    Какие у нас переспективы.
    нужно трудиться, работать в поте лица - доказано Зинченко, за три года из московского гаража в МС
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 04.02.2020 16:15
    +1
    Trasher311987, 04.02.2020 16:12
    Продажа Фреда была, как дополнительная Гарантия в фокстроте или Комфи или Эльдорадо.
    Для меня важно чтобы в будущем украинские игроки переходили в Англию без проблем.
    Учитывая какая сейчас у нас сборная.
    Какие у нас переспективы.
    непонятно причем здесь Фред... к сборной и украинским игрокам... покупается Игрок а не эфемерная субстанция из УПЛ....
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 04.02.2020 16:12
    0
    AK_228, 04.02.2020 16:08
    я не собираюсь его покупать... не знаю, это важно для тебя?!
    Продажа Фреда была, как дополнительная Гарантия в фокстроте или Комфи или Эльдорадо.
    Для меня важно чтобы в будущем украинские игроки переходили в Англию без проблем.
    Учитывая какая сейчас у нас сборная.
    Какие у нас переспективы.
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 04.02.2020 16:08
    0
    Trasher311987, 04.02.2020 16:08
    А зря. Люди нам пишут статьи.
    Вот я перепутал с Василенко.
    пусть пишут, это их работа
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 04.02.2020 16:08
    0
    Trasher311987, 04.02.2020 16:04
    Я не принуждаю тебя меня оценивать.
    Так что насчёт Фреда, он стоит 60млн?
    я не собираюсь его покупать... не знаю, это важно для тебя?!
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 04.02.2020 16:08
    0
    AK_228, 04.02.2020 16:05
    можешь не извиняться, я не смотрю ФИО автора, мне это не интересно
    А зря. Люди нам пишут статьи.
    Вот я перепутал с Василенко.
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 04.02.2020 16:05
    0
    Trasher311987, 04.02.2020 16:03
    Сливченко извиняюсь
    можешь не извиняться, я не смотрю ФИО автора, мне это не интересно
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 04.02.2020 16:04
    0
    AK_228, 04.02.2020 16:02
    я не уверен, что ты самый сообразительный на сайте
    Я не принуждаю тебя меня оценивать.
    Так что насчёт Фреда, он стоит 60млн?
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 04.02.2020 15:18
    +6
    Trasher311987, 04.02.2020 15:09
    Фред. 38 матчей за мю. 1 гол.
    У меня все.
    у тебя да, у Фреда нет
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 04.02.2020 15:31
    +4
    Trasher311987, 04.02.2020 15:30
    Зачем что то рассказывать.
    Да красивые цифры ттд. Но смотрел матч с волками. Вроде вбегают а дальше штрафной не идут.
    Итог 0:0 мю барахтается между 5 и 6 местом.
    Вопрос это качественная замена погба или Скоту мактомини?
    все познается в сравнение, он "сейчас" играет лучше чем "вчера", все остальное лирика и бла бла бла
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 04.02.2020 15:04
    +3
    Крутий гравець Фред.
    Може на пенсії повернеться в Шахтар догравати.
    Ссылка
    Frankov
    online
      Frankov, 04.02.2020 15:20
    +2
    Trasher311987, 04.02.2020 15:09
    Фред. 38 матчей за мю. 1 гол.
    У меня все.
    А что Фред нападающий,что бы много забивать?Но ничего,скоро будет статья из героев-в изгои,про андрюшку дерьмолая вот там ты нам расскажешь по чему у него игр почти в два раза меньше чем у Фреда.
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 04.02.2020 16:15
    +1
    Trasher311987, 04.02.2020 16:12
    Продажа Фреда была, как дополнительная Гарантия в фокстроте или Комфи или Эльдорадо.
    Для меня важно чтобы в будущем украинские игроки переходили в Англию без проблем.
    Учитывая какая сейчас у нас сборная.
    Какие у нас переспективы.
    непонятно причем здесь Фред... к сборной и украинским игрокам... покупается Игрок а не эфемерная субстанция из УПЛ....
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 04.02.2020 15:48
    +1
    Trasher311987, 04.02.2020 15:45
    Сравните хотя бы окса из Ливера и Фреда.
    Человек после ужасной травмы играет лучше Фреда.
    О чем речь?
    речь о том, что название статьи "Крутые виражи Фреда в Манчестер Юнайтед" а не "Крутые виражи Фреда в Манчестер Юнайтед и как играет Окс из Ливера"
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 04.02.2020 15:37
    +1
    Trasher311987, 04.02.2020 15:35
    Его игра олицетворяет сейчас место клуба в чемпионате.
    Он часть команды. Если лучше играет соответвенно команда должна быть выше.
    ну да, где то на пару очков отставать от Ливерпуля
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 04.02.2020 16:42
    0
    Trasher311987, 04.02.2020 16:35
    Стоп стоп Ферна. Из Упл.
    Виллиан из Анжи.
    Все как бы
    заиграл тогда один Ферна из УПЛ
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 04.02.2020 16:41
    0
    AK_228, 04.02.2020 16:40
    все как бы... двое и двое играют
    1.
    Второй из РФПЛ
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 04.02.2020 16:40
    0
    Trasher311987, 04.02.2020 16:35
    Стоп стоп Ферна. Из Упл.
    Виллиан из Анжи.
    Все как бы
    все как бы... двое и двое играют
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 04.02.2020 16:39
    0
    Trasher311987, 04.02.2020 16:35
    Вы сейчас серьезно?
    А стоит верить всему что говорят в интервью?
    зачем мы тогда обсуждаем вообще новости на сайте, не верь глазам своим...
    я думаю Зине рассказывать о том, что он жил пол года в гараже не зачем, как думаешь?! жалости нагнать к себе?! посмотри, хороший формат видео
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 04.02.2020 16:35
    0
    AK_228, 04.02.2020 16:33
    посмотри интервью Савина с Зинченко и ирония исчезнет сама собой.... он не был в одно время в "тепличных условиях" как некий лидер и один из лучших бомбардиров сборной...
    поэтому из гаража в МС... как то так
    Вы сейчас серьезно?
    А стоит верить всему что говорят в интервью?
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 04.02.2020 16:35
    0
    AK_228, 04.02.2020 16:31
    Фернандиньо "последнее время" или не очень?! там не особо много "наших" "в последнее время" и еще меньше кто играет
    Стоп стоп Ферна. Из Упл.
    Виллиан из Анжи.
    Все как бы
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 04.02.2020 16:33
    0
    Trasher311987, 04.02.2020 16:29
    Вот это гараж у Сани был в Москве. Наверно в центре находится.
    Случайно не тот, там ещё дядя лысый лежит, картавил. Очень известным был в начале 20 века?
    посмотри интервью Савина с Зинченко и ирония исчезнет сама собой.... он не был в одно время в "тепличных условиях" как некий лидер и один из лучших бомбардиров сборной...
    поэтому из гаража в МС... как то так
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 04.02.2020 16:31
    0
    Trasher311987, 04.02.2020 16:25
    Никогда не встречали такую новость.
    "Украинский игрок попал в шорт лист такого такого клуба"
    Но он так и остался в шорт листе, а купили условного бразильца из Фламенго, или португалец.
    Есть такое понятие как "рекомендация", "имидж".
    А теперь подумайте кто в Англии последнее время заиграл из Упл кроме Виллиана?
    Фернандиньо "последнее время" или не очень?! там не особо много "наших" "в последнее время" и еще меньше кто играет
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 04.02.2020 16:29
    0
    AK_228, 04.02.2020 16:27
    прямо из московского гаража замаячил МС... ты понял в чем дело?!
    Вот это гараж у Сани был в Москве. Наверно в центре находится.
    Случайно не тот, там ещё дядя лысый лежит, картавил. Очень известным был в начале 20 века?
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 04.02.2020 16:27
    0
    Trasher311987, 04.02.2020 16:26
    Прямо из Манчестера увидели Гараж московский?
    прямо из московского гаража замаячил МС... ты понял в чем дело?!
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 04.02.2020 16:26
    0
    AK_228, 04.02.2020 16:18
    нужно трудиться, работать в поте лица - доказано Зинченко, за три года из московского гаража в МС
    Прямо из Манчестера увидели Гараж московский?
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    Trasher311987
      Trasher311987, 04.02.2020 16:25
    0
    Никогда не встречали такую новость.
    "Украинский игрок попал в шорт лист такого такого клуба"
    Но он так и остался в шорт листе, а купили условного бразильца из Фламенго, или португалец.
    Есть такое понятие как "рекомендация", "имидж".
    А теперь подумайте кто в Англии последнее время заиграл из Упл кроме Виллиана?
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    AK_228
      AK_228, 04.02.2020 16:18
    0
    Trasher311987, 04.02.2020 16:12
    Продажа Фреда была, как дополнительная Гарантия в фокстроте или Комфи или Эльдорадо.
    Для меня важно чтобы в будущем украинские игроки переходили в Англию без проблем.
    Учитывая какая сейчас у нас сборная.
    Какие у нас переспективы.
    нужно трудиться, работать в поте лица - доказано Зинченко, за три года из московского гаража в МС
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