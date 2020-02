Из изгоев – в герои. Крутые виражи Фреда в Манчестер Юнайтед

«Фред – это худший трансфер «Манчестер Юнайтед» в клубной истории. Это не только мое мнение, но и тысяч фанатов «красных дьяволов» по всему миру. Этот трансфер, увы, не оправдал себя. Глядя на игру Фреда, порой задаешься вопросом – действительно ли он вообще из Бразилии?» - сказал в мае минувшего года экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер, выступавший за команду в начале 90-х годов прошлого века.

«Я очень доволен Фредом. Он становится все более лучшим и лучшим футболистом. Думаю, теперь все наши болельщики понимают, почему мы верим в него. Фред способен покрыть буквально каждую травинку на поле, выигрывая единоборства у своих оппонентов», - прокомментировал завоевание Фредом звания лучшего игрока «Манчестер Юнайтед» по итогам января 2020 года главный тренер команды Оле-Гуннар Сульшер.

Эти две практически взаимоисключающие цитаты авторитетных в футбольном мире людей говорят о том, что в игре № 1 вообще очень сложно найти консенсус относительно роли и пользы от того или иного игрока. Часто фанаты одного и того же клуба в социальных сетях готовы буквально разодрать друг друга в клочья, отстаивая свое мнение. Впрочем, футбол тем и хорош, что позволяет каждому погруженному в игру человеку беспрепятственно и свободно излагать свои мысли и мнения относительно бесчисленного множества различных нюансов – от тактических задумок тренеров до внешнего вида того или иного футболиста.

Что правда, по итогам минувшего сезона подавляющее большинство сторонников «Манчестер Юнайтед» соглашались с мнением Паркера. Покупка Фреда за 52 миллиона фунтов у «Шахтера» не просто не выглядела полезной, а ее, пожалуй, нельзя было охарактеризовать никак иначе, чем броским словом «катастрофа». В 17 сыгранных в рамках Премьер-лиги матчах Фред абсолютно никак не смог зарекомендовать себя с положительной стороны. Это привело к тому, что довольно быстро португальский менеджер Жозе Моуриньо потерял веру в бразильского хавбека, а после увольнения «Особенного» и прихода на тренерский мостик Оле-Гуннара Сульшера ситуация если и поменялось для Фреда, то не глобально.

Одним из последних матчей Фреда в АПЛ-2018/19 была выездная игра «красных дьяволов» против «Эвертона», в которой команда из Манчестера с треском проиграла – 0:4. Выйдя в стартовом составе, бразилец отличился лишь 37 технико-тактическими действиями за тайм, показав совершенно отвратительную точность передач (лишь 57%), после чего уступил место на поле воспитаннику академии «Юнайтед» Скотту Мактоминею. После того матча Фреду был дан шанс все исправить через несколько дней в дерби против «Сити», но бразилец и здесь не смог показать эффективность – при 87 ТТД на его счету оказалось лишь 37% выигранных единоборств, что ничтожно мало в поединке против соперника, любящего и умеющего качественно контролировать мяч.

С приходом Оле-Гуннара Сульшера в «Манчестер Юнайтед», Фреду не удалось переломить ситуацию в свою пользу. Он по-прежнему был игроком с «ближайшей орбиты» для первой команды, и не более. После завершения сезона-2018/19 многие фанаты «Юнайтед» вообще полагали, что летом команду ожидает серьезная чистка состава, и Фред попадет в когорту тех, от кого норвежский менеджер пожелает избавиться в первую очередь. Но бразилец остался, а после того, как травмы начали преследовать Поля Погба, и вовсе получил долгожданный шанс вернуть свое доброе имя и, возможно, даже закрепиться в основном составе «красных дьяволов».

Получив регулярную игровую практику, Фред постепенно начал демонстрировать те качества, которые, видимо, и приглянулись скаутам «Манчестер Юнайтед» в бытность выступлений бразильца за «Шахтер». Невероятная работоспособность, цепкость на каждом клочке поля, умение вовремя расставаться с мячом и отрезать несколько оппонентов сразу за счет точных длинных передач – все эти качества Фред наконец-то начал демонстрировать и в английской Премьер-лиге.

Fred for Manchester United in the Prem this season: 🇧🇷❤️🇾🇪



- 1243 passes 🎩

- 78 accurate long balls 🧐🔭

- 41 tackles 💪🏾

- 30 interceptions 🛡

- 171 recoveries 👊🏾

- 111 duels won 💣



Very good first half to the season for Fred in a very inconsistent side ❤️🇾🇪 #MUFC pic.twitter.com/6nl5HyTMoX