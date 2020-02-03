Фред признан лучшим игроком Манчестер Юнайтед в январе

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред, который известен в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», был признан лучшим игроком «красных дьяволов» в январе.

Сообщается, что в голосовании болельщиков приняло участие около 110 тысяч человек. 51% респондентов отдал лидерство Фреду, в то время как его товарищи по команде Неманья Матич, Гарри Магуайр и Брендон Уильямс набрали 11%, 14% и 23% соответственно.

В январе на счету Фреда оказалось 4 матча в АПЛ, в которых он не отличился голевыми действиями. Всего в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии бразилец провел 21 матч.