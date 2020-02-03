Фред признан лучшим игроком Манчестер Юнайтед в январе

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред, который известен в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», был признан лучшим игроком «красных дьяволов» в январе.
Сообщается, что в голосовании болельщиков приняло участие около 110 тысяч человек. 51% респондентов отдал лидерство Фреду, в то время как его товарищи по команде Неманья Матич, Гарри Магуайр и Брендон Уильямс набрали 11%, 14% и 23% соответственно.
В январе на счету Фреда оказалось 4 матча в АПЛ, в которых он не отличился голевыми действиями. Всего в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии бразилец провел 21 матч.
Источник — ФК Манчестер Юнайтед
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Наконец то Фред за почти 2 сезона себя показал.
Почему врун.
До этого он был признан худшим трансфером в АПЛ.
Скажите когда за вас платят 60 млн, вы должны сразу играть или ждать 2 сезона?
-lidera-zbirnoyi-ukrayiny/
Но ты тут доказывал, что он по сей день сидит на лавке, по этому и примомнил тебе эти слова)))
Наконец то Фред за почти 2 сезона себя показал.
Почему врун.
До этого он был признан худшим трансфером в АПЛ.
Скажите когда за вас платят 60 млн, вы должны сразу играть или ждать 2 сезона?
Но ты тут доказывал, что он по сей день сидит на лавке, по этому и примомнил тебе эти слова)))
А сколько же вам надо?
2 года.
Окей Фред без проблем.
Так и было я вам говорю
А сколько же вам надо?
2 года.
Окей Фред без проблем.
Так и было я вам говорю
Наконец то Фред за почти 2 сезона себя показал.
Почему врун.
До этого он был признан худшим трансфером в АПЛ.
Скажите когда за вас платят 60 млн, вы должны сразу играть или ждать 2 сезона?
Наконец то Фред за почти 2 сезона себя показал.
Почему врун.
До этого он был признан худшим трансфером в АПЛ.
Скажите когда за вас платят 60 млн, вы должны сразу играть или ждать 2 сезона?
Наконец то Фред за почти 2 сезона себя показал.
Почему врун.
До этого он был признан худшим трансфером в АПЛ.
Скажите когда за вас платят 60 млн, вы должны сразу играть или ждать 2 сезона?
Наконец то Фред за почти 2 сезона себя показал.
Почему врун.
До этого он был признан худшим трансфером в АПЛ.
Скажите когда за вас платят 60 млн, вы должны сразу играть или ждать 2 сезона?
Наконец то Фред за почти 2 сезона себя показал.
Почему врун.
До этого он был признан худшим трансфером в АПЛ.
Скажите когда за вас платят 60 млн, вы должны сразу играть или ждать 2 сезона?
-lidera-zbirnoyi-ukrayiny/
Наконец то Фред за почти 2 сезона себя показал.
Почему врун.
До этого он был признан худшим трансфером в АПЛ.
Скажите когда за вас платят 60 млн, вы должны сразу играть или ждать 2 сезона?
Но ты тут доказывал, что он по сей день сидит на лавке, по этому и примомнил тебе эти слова)))
А сколько же вам надо?
2 года.
Окей Фред без проблем.
Так и было я вам говорю
А сколько же вам надо?
2 года.
Окей Фред без проблем.
Так и было я вам говорю
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