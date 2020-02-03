Фред признан лучшим игроком Манчестер Юнайтед в январе

Бразильский хав с большим отрывом выиграл в голосовании на лучшего игрока первого месяца 2020 года

  • 03.02.2020 12:07
  • 1368 просмотров
  • 11 комментариев
Фред признан лучшим игроком Манчестер Юнайтед в январе
© ФК Манчестер Юнайтед

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред, который известен в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», был признан лучшим игроком «красных дьяволов» в январе.

Сообщается, что в голосовании болельщиков приняло участие около 110 тысяч человек. 51% респондентов отдал лидерство Фреду, в то время как его товарищи по команде Неманья Матич, Гарри Магуайр и Брендон Уильямс набрали 11%, 14% и 23% соответственно.

В январе на счету Фреда оказалось 4 матча в АПЛ, в которых он не отличился голевыми действиями. Всего в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии бразилец провел 21 матч.

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Источник — ФК Манчестер Юнайтед

(5 голосов)

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Комментарии
    Frankov
    online
      Frankov, 03.02.2020 13:17
    0
    Trasher311987, 03.02.2020 12:13
    Блин приятно
    Наконец то Фред за почти 2 сезона себя показал.
    Почему врун.
    До этого он был признан худшим трансфером в АПЛ.
    Скажите когда за вас платят 60 млн, вы должны сразу играть или ждать 2 сезона?
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    -lidera-zbirnoyi-ukrayiny/
    Ссылка
    Semiramida
      Semiramida, 03.02.2020 12:47
    -1
    Неудивительно, что Фред признан лучшим в составе МАНЮНИ, незабив ни единого мяча. Ведь МАНЮНЯ занимает "почётное" 8 место место в текущем чемпионате. Единственное, чем МанЮни может похвастаться, так это тем, что только они смогли отобрать очки у Ливерпуля, который уже ровно 30 лет не был чемпионом Англии! (последний раз в 1990-м). При этом 4 раза Ливерпуль играл в финале Лиги Чемпионов, выиграв дважды трофей. И сейчас Ливерпуль является официально лучшей командой мира, после того, как выиграл клубный ЧМ. Вообще-то у Манюни с Ливером свои траблы в английском чемпионате по выигранным чемпионствам: МанЮН - 20 р, Ливерпуль - 18 р. (Согласно википедии)
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    Trasher311987
      Trasher311987, 03.02.2020 12:29
    -1
    AK_228, 03.02.2020 12:24
    какой то субьективный бред...
    Пофантазировать нельзя что ли??
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    Trasher311987
      Trasher311987, 03.02.2020 12:29
    -1
    Special2, 03.02.2020 12:27
    По первому сезону я с тобой абсолютно согласен
    Но ты тут доказывал, что он по сей день сидит на лавке, по этому и примомнил тебе эти слова)))
    Мне приятно уважаемый. В споре рождается дисскусия
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    Special2
      Special2, 03.02.2020 12:27
    0
    Trasher311987, 03.02.2020 12:13
    Блин приятно
    Наконец то Фред за почти 2 сезона себя показал.
    Почему врун.
    До этого он был признан худшим трансфером в АПЛ.
    Скажите когда за вас платят 60 млн, вы должны сразу играть или ждать 2 сезона?
    По первому сезону я с тобой абсолютно согласен
    Но ты тут доказывал, что он по сей день сидит на лавке, по этому и примомнил тебе эти слова)))
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 03.02.2020 12:24
    0
    Trasher311987, 03.02.2020 12:20
    Здравствуйте меня зовут Фред я перешел в АПЛ из Упл, убедительная просьба не обижаться мне но давать зарплату вовремя, мне надо привыкнуть к новой стране, языку.
    А сколько же вам надо?
    2 года.
    Окей Фред без проблем.
    Так и было я вам говорю
    какой то субьективный бред...
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 03.02.2020 12:20
    0
    Evgene Boykinyuk, 03.02.2020 12:17
    Фред же с упл пришёл, естесн ещё 5 лет адаптации во второй команде должно пройти, как-будто ты не знаешь таких элементарных вещей
    Здравствуйте меня зовут Фред я перешел в АПЛ из Упл, убедительная просьба не обижаться мне но давать зарплату вовремя, мне надо привыкнуть к новой стране, языку.
    А сколько же вам надо?
    2 года.
    Окей Фред без проблем.
    Так и было я вам говорю
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 03.02.2020 12:17
    +1
    Trasher311987, 03.02.2020 12:13
    Блин приятно
    Наконец то Фред за почти 2 сезона себя показал.
    Почему врун.
    До этого он был признан худшим трансфером в АПЛ.
    Скажите когда за вас платят 60 млн, вы должны сразу играть или ждать 2 сезона?
    Фред же с упл пришёл, естесн ещё 5 лет адаптации во второй команде должно пройти, как-будто ты не знаешь таких элементарных вещей
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 03.02.2020 12:13
    +1
    Special2, 03.02.2020 12:10
    Хочется послушать по этому поводу наглого вруна товарища Трешера
    Блин приятно
    Наконец то Фред за почти 2 сезона себя показал.
    Почему врун.
    До этого он был признан худшим трансфером в АПЛ.
    Скажите когда за вас платят 60 млн, вы должны сразу играть или ждать 2 сезона?
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 03.02.2020 12:11
    0
    наш Степаненко всё-лавно клуче!!
    Ссылка
    Special2
      Special2, 03.02.2020 12:10
    +2
    Хочется послушать по этому поводу наглого вруна товарища Трешера
    Ссылка
    Special2
      Special2, 03.02.2020 12:10
    +2
    Хочется послушать по этому поводу наглого вруна товарища Трешера
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 03.02.2020 12:17
    +1
    Trasher311987, 03.02.2020 12:13
    Блин приятно
    Наконец то Фред за почти 2 сезона себя показал.
    Почему врун.
    До этого он был признан худшим трансфером в АПЛ.
    Скажите когда за вас платят 60 млн, вы должны сразу играть или ждать 2 сезона?
    Фред же с упл пришёл, естесн ещё 5 лет адаптации во второй команде должно пройти, как-будто ты не знаешь таких элементарных вещей
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 03.02.2020 12:13
    +1
    Special2, 03.02.2020 12:10
    Хочется послушать по этому поводу наглого вруна товарища Трешера
    Блин приятно
    Наконец то Фред за почти 2 сезона себя показал.
    Почему врун.
    До этого он был признан худшим трансфером в АПЛ.
    Скажите когда за вас платят 60 млн, вы должны сразу играть или ждать 2 сезона?
    Ссылка
    Frankov
    online
      Frankov, 03.02.2020 13:17
    0
    Trasher311987, 03.02.2020 12:13
    Блин приятно
    Наконец то Фред за почти 2 сезона себя показал.
    Почему врун.
    До этого он был признан худшим трансфером в АПЛ.
    Скажите когда за вас платят 60 млн, вы должны сразу играть или ждать 2 сезона?
    Специально для муSSоров-Трансфер українця – провал. Англійці знищують лідера збірної України https://footballhub.com.ua/transfer-ukrayintsya-proval-anglijtsi-znyshhuyut
    -lidera-zbirnoyi-ukrayiny/
    Ссылка
    Special2
      Special2, 03.02.2020 12:27
    0
    Trasher311987, 03.02.2020 12:13
    Блин приятно
    Наконец то Фред за почти 2 сезона себя показал.
    Почему врун.
    До этого он был признан худшим трансфером в АПЛ.
    Скажите когда за вас платят 60 млн, вы должны сразу играть или ждать 2 сезона?
    По первому сезону я с тобой абсолютно согласен
    Но ты тут доказывал, что он по сей день сидит на лавке, по этому и примомнил тебе эти слова)))
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 03.02.2020 12:24
    0
    Trasher311987, 03.02.2020 12:20
    Здравствуйте меня зовут Фред я перешел в АПЛ из Упл, убедительная просьба не обижаться мне но давать зарплату вовремя, мне надо привыкнуть к новой стране, языку.
    А сколько же вам надо?
    2 года.
    Окей Фред без проблем.
    Так и было я вам говорю
    какой то субьективный бред...
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 03.02.2020 12:20
    0
    Evgene Boykinyuk, 03.02.2020 12:17
    Фред же с упл пришёл, естесн ещё 5 лет адаптации во второй команде должно пройти, как-будто ты не знаешь таких элементарных вещей
    Здравствуйте меня зовут Фред я перешел в АПЛ из Упл, убедительная просьба не обижаться мне но давать зарплату вовремя, мне надо привыкнуть к новой стране, языку.
    А сколько же вам надо?
    2 года.
    Окей Фред без проблем.
    Так и было я вам говорю
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 03.02.2020 12:11
    0
    наш Степаненко всё-лавно клуче!!
    Ссылка
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