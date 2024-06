ОФИЦИАЛЬНО. Жозе Моуриньо вернулся к тренерской работе

61-летний португальский специалист Жозе Моуриньо вернулся к тренерской работе.

Жозе возглавил турецкий гранд «Фенербахче». Моурниньо уже подписал с турецкой командой контракт и завтра прибудет в Стамбул, где состоится официальная презентация.

Последним местом работы Жозе Моуриньо была римская «Рома», в которой он работал с лета 2021 по январь 2024 года. Во главе команды он провел 138 матчей и выиграл 1 трофей – Лигу конференций 2021/22.

«Фенербахче» этот розыгрыш чемпионата Турции завершил на 2-м месте, набрав 99 очков в 38 матчах.

Tomorrow will be José Mourinho day at Fenerbahçe. He’s set to land in Istanbul.🛬🇹🇷



Done, signed (yesterday) and sealed. 💛💙 pic.twitter.com/rRZTAyZVkk