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Англия
18 февраля 2025, 19:09 | Обновлено 18 февраля 2025, 19:27
692
0

75 миллионов евро. Манчестер Юнайтед ведет переговоры по топовому форварду

Виктор Осимхен может стать игроком английского гранда

18 февраля 2025, 19:09 | Обновлено 18 февраля 2025, 19:27
692
0
75 миллионов евро. Манчестер Юнайтед ведет переговоры по топовому форварду
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, который на правах аренды выступает за «Галатасарай», может стать игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает Fichajes.

По информации источника, английский клуб ведет переговоры по трансферу 26-летнего футболиста, но есть две проблемы: высокая зарплата игрока и желанием выступать в Лиге чемпионов, куда клубу из Манчестера будет очень сложно квалифицироваться.

В контракте Виктора с итальянским клубом прописана сумма отступных в размере 75 миллионов евро.

В текущем сезоне Виктор Осимхен провел 24 матча на клубном уровне, забил 19 голов и отдал 5 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» нацелился на экс-защитника «Манчестер Сити».

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Виктор Осимхен Наполи Манчестер Юнайтед Галатасарай трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A чемпионат Турции по футболу
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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