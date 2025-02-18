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Англия
18 февраля 2025, 12:37 |
640
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Манчестер Юнайтед нацелился на экс-защитника Манчестер Сити

«Красные дьяволы» намерены вернуть Жоао Канселу из Саудовской Аравии

18 февраля 2025, 12:37 |
640
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Манчестер Юнайтед нацелился на экс-защитника Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Канселу

Бывший защитник английского «Манчестер Сити» Жоау Канселу, который ныне выступает за саудовский «Аль-Хиляль», может вернуться в Премьер-лигу.

В услугах португальского футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед» – в клубе планируют усилить позицию правого защитника и выйдут летом на трансферный рынок.

Сообщается, что наставник «красных дьяволов» Рубен Аморим недоволен игрой в обороне в текущем сезоне, поэтому обратился к руководству с просьбой осуществить этот переход. Канселу не принял окончательного решения, однако рассматривает вариант возвращения в Англию, где он провел четыре года в составе «Манчестер Сити».

В сезоне 2024/25 Жоау сыграл за «Аль-Хиляль» 17 матчей в чемпионате, в которых отдал пять результативных передач. Контракт защитника с саудовским клубом истекает 30 июня 2027 года.

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Николай Титюк Источник: FootballTransfers
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