Моуриньо хочет видеть в Роме экс-хавбека Шахтера
Фред в ближайшее время может покинуть «Манчестер Юнайтед» ради переезда в Рим
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред, который известен в Украине по выступлениям за «Шахтер», в ближайшее время может перебраться в итальянскую Серию А.
Интерес к бразильцу проявляет «Рома», причем видеть Фреда в рядах этой команды хочет лично главный тренер «волков» Жозе Моуриньо, который работал с хавбеком ранее на «Олд Траффорд».
«Рома» рассчитывает завлечь Фреда обещанием стабильной игровой практики, на которую бразилец, очевидно, не сможет рассчитывать в МЮ, особенно после потенциального трансфера в этот клуб Мейсона Маунта.
Ранее сообщалось, что МЮ готов продать Фреда за 20 миллионов фунтов. Контракт с бразильцем у манкунианцев действует еще год.
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