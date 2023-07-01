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  4. Моуриньо хочет видеть в Роме экс-хавбека Шахтера
Италия
01 июля 2023, 12:32 |
632
0

Моуриньо хочет видеть в Роме экс-хавбека Шахтера

Фред в ближайшее время может покинуть «Манчестер Юнайтед» ради переезда в Рим

01 июля 2023, 12:32 |
632
0
Моуриньо хочет видеть в Роме экс-хавбека Шахтера
Instagram. Фред

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред, который известен в Украине по выступлениям за «Шахтер», в ближайшее время может перебраться в итальянскую Серию А.

Интерес к бразильцу проявляет «Рома», причем видеть Фреда в рядах этой команды хочет лично главный тренер «волков» Жозе Моуриньо, который работал с хавбеком ранее на «Олд Траффорд».

«Рома» рассчитывает завлечь Фреда обещанием стабильной игровой практики, на которую бразилец, очевидно, не сможет рассчитывать в МЮ, особенно после потенциального трансфера в этот клуб Мейсона Маунта.

Ранее сообщалось, что МЮ готов продать Фреда за 20 миллионов фунтов. Контракт с бразильцем у манкунианцев действует еще год.

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Фред Манчестер Юнайтед Рома Рим Жозе Моуриньо трансферы Серии A трансферы АПЛ трансферы
Источник Goal.com
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