Полесье, финиш сезона УПЛ и слепые котята

От великого до смешного – один шаг. А от смешного к жалкому – и того меньше. «Полесью» за один лишь матч – финишный тур недавно завершившегося сезона УПЛ – удалось преодолеть всю эту «дистанцию по ниспадающей».

Казалось бы, да и Бог с ним, и с житомирским коллективом, и с его хождением по мукам. Мало ли подобных трюков было в нашем футбольном чемпионате. Да и еще сколько будет. Но дело ведь отнюдь не в этой «дистанции по ниспадающей». А в том, что в «Полесье» думают, и я не исключаю, что искренне, что они как раз двигаются в обратном направлении – в сторону великого. И что, самое главное и показательное, там уверены, что и «загал» думает примерно так же.

***

Признаться, я думал, что после просмотра поединка 30 тура УПЛ «Полесье» – «Шахтер», в котором хозяева одержали «историческую» победу 2:0, перипетии той игры меня будут донимать недолго. По факту ведь – абсолютно серый, никчемный поединок, которых на своем веку я видел сотни. Но вот с тех пор прошло уже порядочное количество времени, а я все никак не могу успокоиться. Более того, после той игры я пришел к выводу, что она стала лишь одним звеном длинной цепи событий, от созерцания которых мне стало тошно.

ФК Шахтер

Собственно, мне стало тошно уже тогда, 25 мая, когда я увидел, как «Шахтер», который, по словам нынешнего рулевого донецкой команды Марино Пушича, просто обязан играть в красивый и атакующий футбол, на поле житомирского стадиона делал все, что угодно, лишь бы не играть в красивый и атакующий футбол. «Лучше проиграть 1:5, чем проиграть 0:1», – уже тогда со злорадством вспомнилась мне еще одна цитата Марино.

Не знаю, как господину Пушичу, но лично мне было очень обидно за игру «горняков» против «Полесья». Причем «обидно» – это далеко не самое подходящее слово. Мне было гадко. А еще у меня сложилось такое впечатление, что меня держат за дурака. За лоха. «Развели, как котят», – как когда-то говаривал незабвенный мастер «дирижирования» Верховной Радой в период расцвета демократии по-региональному.

Да, мне действительно было гадко – понимать, осознавать, что чемпион страны как по мановению волшебной палочки превратился в нерадивого двоечника, которого вызвали к классной доске, и он не может связать двух слов.

И если бы я знал за «Шахтером» подобных грех, я бы и не удивлялся. Но ведь туром ранее «горняки» тоже играли без турнирной мотивации, но не позволили себе стать посмешищем в матче против «Днепра-1». А вот в игре против «Полесья» – почему-то позволили себе таковыми быть. Таковыми стать. А послематчевые слова Пушича я называю не чем иным, как ерничаньем. Дескать, «перед вами сидит самый счастливый тренер, я очень доволен, как мы выступили». Да и вообще «я болею за «Реал» в финале Лиги чемпионов».

Некрасивая мина при еще более скудной игре. Действительно, а почему не проиграли 1:5?

***

Ну, а «Полесье» – это отдельная тема.

В частности, наставник (на то время) «Полесья» Сергей Шищенко после игры с «Шахтером» рассказал, что, дескать, он и его команда «работали допоздна», и «за последние восемь матчей мы проиграли по очкам только «Шахтеру» и «Динамо». Безусловно, мне сразу же захотелось снять шляпу за сверхурочную работу Шищенко и его молодой команды.

Однако, вместе с тем, я не поленился и освежил свою память в той ее части, что отвечает за календарь УПЛ. Мне правда стало интересно, а как же подопечные Сергея Юрьевича в действительности провели финиш сезона. И вот что получилось.

В 25 туре «Полесье» без шансов уступило «Динамо» – 0:3. Далее вымучило победу над «Ворсклой» – 1:0, в 27 туре сыграло вничью с «Зарей», в 28-м обыграло «Кривбасс» на выезде, потом не смогло победить «Металлист 1925» (ничья 3:3), и в последний игровой день была добыта историческая победа над «Шахтером». Не знаю, я может чего-то не понимаю, но на график «Динамо» и «Шахтера» эти житомирские качели не весьма смахивают. А если говорить сугубо по игре житомирян, то, на мой взгляд, во второй части чемпионата она смотрелась убого. Да, это мое субъективное мнение, но оно подкреплено и результатами, и анализом увиденного.

И вот на фоне всего этого мне не очень понятно, как такая не самая замысловатая команда смогла преобразиться на самом финише сезона и обыграть на выезде свежеиспеченного бронзового призера с его щепетильным отношением к футбольной справедливости, а в последнем туре – самого чемпиона с его щепетильным отношением к футбольной красоте. В моей голове подобное не укладывается.

Прям гладиаторы. Да здравствует Цезарь (тут можно поставить известную фамилию), идущие на сверхурочные тяготы приветствуют тебя!

На следующий день после того исторического матча «Полесье» на всю ширь своей распоясавшейся души презентовало и нового главного тренера (Имада Ашура), и анонсировало появление новых футболистов (Гуцуляка, Бабенко и Бескоровайного), за которых потрачены серьезные по нынешним меркам деньги.

Еще раз скажу, что это все правильно, если использовать нашу логику. Как когда-то говаривал Ринат Леонидович, с деньгами можно построить хорошую футбольную команду, а можно и не построить, но без денег точно не построишь.

Вот «Полесье» и строит, как может. С деньгами, стало быть. И со всеми вытекающими…

***

«Вытекающие» – это крокодиловы слезы Григория Козловского после того, как его команда не смогла отобрать очки у «Динамо» в том же последнем туре и фактически передала последнюю путевку в еврокубки «Полесью». Лично я футбольную команду «Руха» ставлю на самое высокое место в нынешнем сезоне УПЛ. За игру, за искренность, за молодость, за «настоящесть». И мне действительно жаль, что «Рух» не попал в еврокубки. А что туда попало «Полесье». Хотя собственника «Руха» мне нисколько не жалко. Он ничем не отличается от собственника житомирского клуба. Да и от других собственников наших клубов.

Print Screen. Григорий Козловский и его Рух остались без еврокубков

Однако в данной ситуации слезы Козловского – то для меня еще один пазл в общую картинку. Далее был запрет «Руха» отправить пятерых своих футболистов в тренировочный лагерь нашей олимпийской сборной, а затем выселение футболистов «Шахтера» из гостиницы в Винниках, которая принадлежит собственнику «Руха».

По всей видимости, собственник «Руха» быстро догадался, что случилось на самом деле. И, чтобы до последнего выглядеть по-пацански, хотя бы попытался в бочку полесского меда всучить ложку дегтя.

По правде говоря, лично меня умиляет вся эта история, все эти дешевые пляски и еще более дешевые каверзы. От смешного к жалкому…

Но еще больше меня вся эта история напрягает и выводит из себя. Потому что, в отличие от Григория Козловского, я не могу отреагировать даже подобным образом, то есть поставить палки в колеса.

Но и лохом в подобной ситуации я тоже не хочу быть.