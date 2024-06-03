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  4. «Что за сезон!» Лунин поблагодарил болельщиков Реала за поддержку
Испания
03 июня 2024, 17:30 |
383
0

«Что за сезон!» Лунин поблагодарил болельщиков Реала за поддержку

Украинский вратарь провел 31 матч в этой кампании

03 июня 2024, 17:30 |
383
0
«Что за сезон!» Лунин поблагодарил болельщиков Реала за поддержку
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин подвел итоги сезона 2023/24 в своем официальном аккаунте в Instagram:

«Спасибо болельщикам «Реала» за поддержку и воодушевление. Что за сезон!»

В этой кампании 25-летний Андрей Лунин провел 31 матч за королевский клуб, пропустив 32 гола. В 12 матчах украинцу удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что после финала Лиги чемпионов Андрей Лунин изменил свое решение относительно будущего в «Реале».

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Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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