«Что за сезон!» Лунин поблагодарил болельщиков Реала за поддержку

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин подвел итоги сезона 2023/24 в своем официальном аккаунте в Instagram:

«Спасибо болельщикам «Реала» за поддержку и воодушевление. Что за сезон!»

В этой кампании 25-летний Андрей Лунин провел 31 матч за королевский клуб, пропустив 32 гола. В 12 матчах украинцу удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что после финала Лиги чемпионов Андрей Лунин изменил свое решение относительно будущего в «Реале».