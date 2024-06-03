Милан близок к подписанию защитника сборной Бразилии
Эмерсон Роял может покинуть «Тоттенхэм»
«Милан» близок к подписанию флангового защитника «Тоттенхэма» и сборной Бразилии Эмерсона Рояла. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
По его информации, Эмерсон Роял дал согласие на переход в «Милан». Никаких проблем с согласованием условий личного контракта не будет.
С самим «Тоттенхэм» по поводу трансфера «Милан» пока что не договорился. Ожидается, что «Шпоры» потребуют за своего игрока примерно 20 миллионов евро.
В нынешнем сезоне на счету Эмерсона Рояла 1 гол в 24 матчах за «Тоттенхэм».
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