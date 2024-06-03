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Италия
03 июня 2024, 18:56 |
344
0

Милан близок к подписанию защитника сборной Бразилии

Эмерсон Роял может покинуть «Тоттенхэм»

03 июня 2024, 18:56 |
344
0
Милан близок к подписанию защитника сборной Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine

«Милан» близок к подписанию флангового защитника «Тоттенхэма» и сборной Бразилии Эмерсона Рояла. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, Эмерсон Роял дал согласие на переход в «Милан». Никаких проблем с согласованием условий личного контракта не будет.

С самим «Тоттенхэм» по поводу трансфера «Милан» пока что не договорился. Ожидается, что «Шпоры» потребуют за своего игрока примерно 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Эмерсона Рояла 1 гол в 24 матчах за «Тоттенхэм».

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Милан Тоттенхэм трансферы АПЛ трансферы трансферы Серии A
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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