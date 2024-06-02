Где смотреть онлайн товарищеский матч Германия – Украина
«Сине-желтые» проведут первый контрольный матч в рамках подготовки к Евро-2024
3 июня в немецком Нюрнберге, на стадионе «Макс Морлок Штадион», сборная Украины сыграет в контрольном поединке против сборной Германии. Для команды Сергея Реброва эта игра станет первой из трех запланированных контрольных встреч перед стартом на Евро-2024.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Арбитр из Австрии Вальтер Альтманн даст стартовый свисток в 21:45 по киевскому времени. В прямом эфире поединок покажет видеосервис MEGOGO.
Германия – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Германия – Украина.
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