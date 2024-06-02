Список бомбардиров Лиги чемпионов 2023/24 после финального матча

Английский форвард «Баварии» Гарри Кейн и французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе возглавили итоговый список бомбардиров Лиги чемпионов 2023/24.

Оба футболиста забили по 8 голов. У Гарри на счету также 4 голевых передачи, в то время как у Килиана – 0.

На третье место благодаря голу в финале соревнований вышел Винисиус Жуниор. У бразильца из «Реала» – 6 забитых мячей и 5 голевых передач.

В топ-5 также входят Антуан Гризманн («Атлетико») и Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»). У обоих по 6 голов и 1 ассисту.

Итоговый список бомбардиров Лиги чемпионов 2023/24