ФОТО. Пять легенд сборной Италии посетили сбор «Скуадры адзурры»
В гости к команде Лучано Спаллетти приехали Баджо, Тотти, Дель Пьеро, Ривера и Антоньони
Сборная Италии сейчас продолжает подготовку к Евро-2024 на базе в Коверчано. Сегодня в гости к команде приехали пять легендарных атакующих полузащитников «Скуадры адзурры»: Роберто Баджо, Франческо Тотти, Алессандро Дель Пьеро и Джанни Ривера.
Приглашение именитых ветеранов было идеей главного тренера команды, Лучано Спаллетти, он объявил о планах пригласить легенд еще в начале мая.
Ранее стало известно, что из-за тяжелой травмы сборной Италии на Евро-2024 не поможет центральный защитник «Аталанты» Джорджо Скальвини.
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півзахисників «Скуадри адзурри»: Роберто Баджо, Франческо Тотті,
Алессандро Дель П'єро і Джанні Рівера.
Гей ви ,троє, ідіть обидва до мене..