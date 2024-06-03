ФОТО. Пять легенд сборной Италии посетили сбор «Скуадры адзурры»

Сборная Италии сейчас продолжает подготовку к Евро-2024 на базе в Коверчано. Сегодня в гости к команде приехали пять легендарных атакующих полузащитников «Скуадры адзурры»: Роберто Баджо, Франческо Тотти, Алессандро Дель Пьеро и Джанни Ривера.

Приглашение именитых ветеранов было идеей главного тренера команды, Лучано Спаллетти, он объявил о планах пригласить легенд еще в начале мая.

Ранее стало известно, что из-за тяжелой травмы сборной Италии на Евро-2024 не поможет центральный защитник «Аталанты» Джорджо Скальвини.