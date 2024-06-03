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  4. ФОТО. Пять легенд сборной Италии посетили сбор «Скуадры адзурры»
Чемпионат Европы
03 июня 2024, 17:44 |
159
1

ФОТО. Пять легенд сборной Италии посетили сбор «Скуадры адзурры»

В гости к команде Лучано Спаллетти приехали Баджо, Тотти, Дель Пьеро, Ривера и Антоньони

03 июня 2024, 17:44 |
159
1
ФОТО. Пять легенд сборной Италии посетили сбор «Скуадры адзурры»
FIGC

Сборная Италии сейчас продолжает подготовку к Евро-2024 на базе в Коверчано. Сегодня в гости к команде приехали пять легендарных атакующих полузащитников «Скуадры адзурры»: Роберто Баджо, Франческо Тотти, Алессандро Дель Пьеро и Джанни Ривера.

Приглашение именитых ветеранов было идеей главного тренера команды, Лучано Спаллетти, он объявил о планах пригласить легенд еще в начале мая.

Ранее стало известно, что из-за тяжелой травмы сборной Италии на Евро-2024 не поможет центральный защитник «Аталанты» Джорджо Скальвини.

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сборная Италии по футболу фото Роберто Баджо Франческо Тотти Алессандро Дель Пьеро
Олег Дидух Источник: Федерация футбола Италии
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Комментарии 1
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inoj
Сьогодні в гості до команди приїхали п'ять легендарних атакувальних
півзахисників «Скуадри адзурри»: Роберто Баджо, Франческо Тотті,
Алессандро Дель П'єро і Джанні Рівера.
Гей ви ,троє, ідіть обидва до мене..
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