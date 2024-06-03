Сборная Италии потеряла еще одного защитника из-за травмы
Джорджо Скальвини не сможет выступить на Евро-2024
Сборная Италии потеряла еще одного центрального защитника из-за травмы перед Евро-2024. Речь идет о Джорджо Скальвини из «Аталанты».
20-летний футболист порвал крестообразные связки колена во вчерашнем перенесенном матче Серии А против «Фиорентины» (поражение 2:3). Сроки восстановления – 6-9 месяцев.
Скальвини стал вторым подряд центральным защитником, которого сборная Италии потеряла перед Евро-2024. Ранее травму паха получил Франческо Ачерби из «Интера», который сегодня перенес операцию и пропустит 6 недель.
Кроме Скальвини и Ачерби, сборная Италии не сможет рассчитывать на Евро-2024 на таких игроков, как Доменико Берарди и дисквалифицированный Сандро Тонали.
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