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Чемпионат Италии
Аталанта
02.06.2024 19:00 – FT 2 : 3
Фиорентина
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Италия
02 июня 2024, 21:06 | Обновлено 02 июня 2024, 21:52
541
1

Аталанта програла Фиорентине и упустила шанс войти в топ-3 Серии A

Это был последний матч сезона в чемпионате Италии

02 июня 2024, 21:06 | Обновлено 02 июня 2024, 21:52
541
1
Аталанта програла Фиорентине и упустила шанс войти в топ-3 Серии A
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 2 июня состоялся перенесенный матч Серии А, в котором «Аталанта» проиграла «Фиорентине» со счетом 2:3.

Это был последний матч сезона в Италии. Аталанта упустила шанс войти в топ-3 Серии A.

Лучшие команды сезона в Италии: Интер (94), Милан (75), Ювентус (71), Аталанта (69), Болонья (68), Рома (63), Лацио (61), Фиорентина (60).

Аталанта выиграла финал Лиги Европы у Байера (3:0) и в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.

Фиорентина уступила Олимпиакосу (0:1) в финале Лиги конференций и в следующем сезоне снова будет играть в ЛК.

Серия A. Перенесенный матч, 2 июня

Аталанта – Фиорентина – 2:3

Голы: Лукман, 12, Скальвини, 32 – Белотти, 6, 45+1, Гонсалес, 19

Итоговая таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Интер Милан 38 29 7 2 89 - 22 94
2 Милан 38 22 9 7 76 - 49 75
3 Ювентус 38 19 14 5 54 - 31 71
4 Аталанта 38 21 6 11 72 - 42 69
5 Болонья 38 18 14 6 54 - 32 68
6 Рома 38 18 9 11 65 - 46 63
7 Лацио 38 18 7 13 49 - 39 61
8 Фиорентина 38 17 9 12 61 - 46 60
9 Торино 38 13 14 11 36 - 36 53
10 Наполи 38 13 14 11 55 - 48 53
11 Дженоа 38 12 13 13 45 - 45 49
12 Монца 38 11 12 15 39 - 51 45
13 Эллас Верона 38 9 11 18 38 - 51 38
14 Лечче 38 8 14 16 32 - 54 38
15 Удинезе 38 6 19 13 37 - 53 37
16 Кальяри 38 8 12 18 42 - 68 36
17 Эмполи 38 9 9 20 29 - 54 36
18 Фрозиноне 38 8 11 19 44 - 69 35
19 Сассуоло 38 7 9 22 43 - 75 30
20 Салернитана 38 2 11 25 32 - 81 17
Полная таблица

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 1
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antt
Тут трохи схоже з грою Рух-Динамо. Тільки Аталанті в нічому суттєвому не розходилося, і Фіорентина своює перемогою нічого не здобувала взагалі. Але все-таки володарі Кубка Ліги Європи  спромоглися не тільки не перемогти, а навіть програти. Хоча лише виграш їм давав змогу бути третіми.
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