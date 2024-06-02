Аталанта програла Фиорентине и упустила шанс войти в топ-3 Серии A

Вечером 2 июня состоялся перенесенный матч Серии А, в котором «Аталанта» проиграла «Фиорентине» со счетом 2:3.

Это был последний матч сезона в Италии. Аталанта упустила шанс войти в топ-3 Серии A.

Лучшие команды сезона в Италии: Интер (94), Милан (75), Ювентус (71), Аталанта (69), Болонья (68), Рома (63), Лацио (61), Фиорентина (60).

Аталанта выиграла финал Лиги Европы у Байера (3:0) и в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.

Фиорентина уступила Олимпиакосу (0:1) в финале Лиги конференций и в следующем сезоне снова будет играть в ЛК.

Серия A. Перенесенный матч, 2 июня

Аталанта – Фиорентина – 2:3

Голы: Лукман, 12, Скальвини, 32 – Белотти, 6, 45+1, Гонсалес, 19

Итоговая таблица