Аталанта програла Фиорентине и упустила шанс войти в топ-3 Серии A
Это был последний матч сезона в чемпионате Италии
Вечером 2 июня состоялся перенесенный матч Серии А, в котором «Аталанта» проиграла «Фиорентине» со счетом 2:3.
Это был последний матч сезона в Италии. Аталанта упустила шанс войти в топ-3 Серии A.
Лучшие команды сезона в Италии: Интер (94), Милан (75), Ювентус (71), Аталанта (69), Болонья (68), Рома (63), Лацио (61), Фиорентина (60).
Аталанта выиграла финал Лиги Европы у Байера (3:0) и в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.
Фиорентина уступила Олимпиакосу (0:1) в финале Лиги конференций и в следующем сезоне снова будет играть в ЛК.
Серия A. Перенесенный матч, 2 июня
Аталанта – Фиорентина – 2:3
Голы: Лукман, 12, Скальвини, 32 – Белотти, 6, 45+1, Гонсалес, 19
Итоговая таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Интер Милан
|38
|29
|7
|2
|89 - 22
|94
|2
|Милан
|38
|22
|9
|7
|76 - 49
|75
|3
|Ювентус
|38
|19
|14
|5
|54 - 31
|71
|4
|Аталанта
|38
|21
|6
|11
|72 - 42
|69
|5
|Болонья
|38
|18
|14
|6
|54 - 32
|68
|6
|Рома
|38
|18
|9
|11
|65 - 46
|63
|7
|Лацио
|38
|18
|7
|13
|49 - 39
|61
|8
|Фиорентина
|38
|17
|9
|12
|61 - 46
|60
|9
|Торино
|38
|13
|14
|11
|36 - 36
|53
|10
|Наполи
|38
|13
|14
|11
|55 - 48
|53
|11
|Дженоа
|38
|12
|13
|13
|45 - 45
|49
|12
|Монца
|38
|11
|12
|15
|39 - 51
|45
|13
|Эллас Верона
|38
|9
|11
|18
|38 - 51
|38
|14
|Лечче
|38
|8
|14
|16
|32 - 54
|38
|15
|Удинезе
|38
|6
|19
|13
|37 - 53
|37
|16
|Кальяри
|38
|8
|12
|18
|42 - 68
|36
|17
|Эмполи
|38
|9
|9
|20
|29 - 54
|36
|18
|Фрозиноне
|38
|8
|11
|19
|44 - 69
|35
|19
|Сассуоло
|38
|7
|9
|22
|43 - 75
|30
|20
|Салернитана
|38
|2
|11
|25
|32 - 81
|17
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