Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аталанта – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Аталанта
02.06.2024 19:00 - : -
Фиорентина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
02 июня 2024, 05:23 |
72
0

Аталанта – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

02 июня 2024, 05:23 |
72
0
Аталанта – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

2 июня на «Атлети Адзурри д’Италия» пройдет матч 36-го тура Серии А, в котором «Аталанта» встретится с «Фиорентиной». Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Аталанта

Команда будет пытаться настраиваться и на этот поединок. Да, для нее уже нет никаких серьезных турнирных задач в нем. Свое возвращение в Лигу чемпионов в следующем цикле подопечные Гасперини оформили, выиграв финал менее статусного международного турнира, Лиги Европы. И как: непобедимый более года Байер был разгромлен 3:0 за счет хет-трика Адемолы Лукмана. Заодно таким образом бергамаски реабилитировались за неудачу в предыдущем финале, когда уступили 0:1 нестабильному Ювентусу и отдали ему кубок Италии. Более того, даже после того триумфа Богиня смогла сохранить кураж и повторить счет 3:0 на этом же поле Торино. Таким образом, клуб в любом случае закончит на 4-й позицию, куда поднялись после этого успеха, обойдя Болонью. Разве что можно утереть нос и Старой Синьоре, сместив с третьей позиции и ее - разница в 2 очка преодолима потенциальной победой.

Ставки на матч Аталанта – Фиорентина

Фиорентина

Клуб в тот момент, когда абсолютное большинство других представителей Италии уже распустила своих футболистов в сборные или в отпуск, проводить важную и насыщенную неделю. Во-первых, Винченцо Итальяно вывел своих подопечных во второй кряду финал Лиги конференций. Год назад там итальянцы уступили Вест Хэму. Сейчас только в среду пришлось играть против Олимпиакоса, причем в столице Греции - Афинах. Там единственный гол забили только в концовке экстра-тайма, и сделал это соперник... Ну, а в Серии А не получится сменить нынешнее восьмое место - выше идет Лацио, который набрал 61 очко, на 4 больше, и это не компенсировать никакой победой в перенесенном поединке. Так что 3:2 с Кальяри в прошлом туре ничего не дало.

Статистика личных встреч

Аталанта выиграла только дважды за 8 крайних очных поединках при 5 победах. В том числе были 4:1 в ответном полуфинале кубка Италии в конце апреля.

Прогноз

GGBET считает, что фиалки не смогут найти силы на этот, не нужный им, поединок. Ставим на бергамасков с их специфической мотивацией, при форе -1 гол(коэффициент - 1,727).

Прогноз Sport.ua
Аталанта
2 июня 2024 -
19:00
Фиорентина
Победа Аталанты с форой (-1) 1.72 Сделать ставку
По теме:
Известно, кто сыграет за Суперкубок УЕФА 2024. Где и когда состоится матч?
Уайлдер vs Чжилей: проигравший окончательно закончит со статусом «топ»
Хргович и Дюбуа – ровно 50 на 50. Упасть может каждый
Аталанта Фиорентина Аталанта - Фиорентина Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элина Свитолина – Ана Богдан. Прогноз на матч 1/16 финала Ролан Гаррос 2024
Теннис | 01 июня 2024, 17:01 18
Элина Свитолина – Ана Богдан. Прогноз на матч 1/16 финала Ролан Гаррос 2024
Элина Свитолина – Ана Богдан. Прогноз на матч 1/16 финала Ролан Гаррос 2024

Поединок состоится 1 июня на корте №14

Довбик не получил трофей Пичичи. Артем назвал причину
Футбол | 01 июня 2024, 16:28 2
Довбик не получил трофей Пичичи. Артем назвал причину
Довбик не получил трофей Пичичи. Артем назвал причину

Украинский нападающий стал лучшим голеадором Ла Лиги

Известна реакция Судакова и Конопли на новость о выселении Шахтера из отеля
Футбол | 01.06.2024, 07:01
Известна реакция Судакова и Конопли на новость о выселении Шахтера из отеля
Известна реакция Судакова и Конопли на новость о выселении Шахтера из отеля
Теперь круче, чем Шевченко. Лунин вошел в историю украинского футбола
Футбол | 02.06.2024, 00:50
Теперь круче, чем Шевченко. Лунин вошел в историю украинского футбола
Теперь круче, чем Шевченко. Лунин вошел в историю украинского футбола
Стало известно, сколько заработал Реал с Луниным за титул Лиги чемпионов
Футбол | 02.06.2024, 05:41
Стало известно, сколько заработал Реал с Луниным за титул Лиги чемпионов
Стало известно, сколько заработал Реал с Луниным за титул Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
01.06.2024, 10:10 3
Футбол
Тибо КУРТУА: «Мне очень жаль Лунина»
Тибо КУРТУА: «Мне очень жаль Лунина»
01.06.2024, 12:16 7
Футбол
Чжан Чжилей предсказал победителя реванша Фьюри – Усик
Чжан Чжилей предсказал победителя реванша Фьюри – Усик
01.06.2024, 07:52
Бокс
ФОТО. Дерек Чисора обратился к Усику после его победы над Фьюри
ФОТО. Дерек Чисора обратился к Усику после его победы над Фьюри
01.06.2024, 17:39 2
Бокс
ДОВБИК: «Покер Серлота? Сразу посмотрел, кто в воротах Реала. А там Лунин»
ДОВБИК: «Покер Серлота? Сразу посмотрел, кто в воротах Реала. А там Лунин»
01.06.2024, 00:01 8
Футбол
Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид
Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид
01.06.2024, 18:50 1
Футбол
Малик СКОТТ: «Есть только один человек, который может потушить свет Усику»
Малик СКОТТ: «Есть только один человек, который может потушить свет Усику»
31.05.2024, 17:52 13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем