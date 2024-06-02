2 июня на «Атлети Адзурри д’Италия» пройдет матч 36-го тура Серии А, в котором «Аталанта» встретится с «Фиорентиной». Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Аталанта

Команда будет пытаться настраиваться и на этот поединок. Да, для нее уже нет никаких серьезных турнирных задач в нем. Свое возвращение в Лигу чемпионов в следующем цикле подопечные Гасперини оформили, выиграв финал менее статусного международного турнира, Лиги Европы. И как: непобедимый более года Байер был разгромлен 3:0 за счет хет-трика Адемолы Лукмана. Заодно таким образом бергамаски реабилитировались за неудачу в предыдущем финале, когда уступили 0:1 нестабильному Ювентусу и отдали ему кубок Италии. Более того, даже после того триумфа Богиня смогла сохранить кураж и повторить счет 3:0 на этом же поле Торино. Таким образом, клуб в любом случае закончит на 4-й позицию, куда поднялись после этого успеха, обойдя Болонью. Разве что можно утереть нос и Старой Синьоре, сместив с третьей позиции и ее - разница в 2 очка преодолима потенциальной победой.

Ставки на матч Аталанта – Фиорентина

Фиорентина

Клуб в тот момент, когда абсолютное большинство других представителей Италии уже распустила своих футболистов в сборные или в отпуск, проводить важную и насыщенную неделю. Во-первых, Винченцо Итальяно вывел своих подопечных во второй кряду финал Лиги конференций. Год назад там итальянцы уступили Вест Хэму. Сейчас только в среду пришлось играть против Олимпиакоса, причем в столице Греции - Афинах. Там единственный гол забили только в концовке экстра-тайма, и сделал это соперник... Ну, а в Серии А не получится сменить нынешнее восьмое место - выше идет Лацио, который набрал 61 очко, на 4 больше, и это не компенсировать никакой победой в перенесенном поединке. Так что 3:2 с Кальяри в прошлом туре ничего не дало.

Статистика личных встреч

Аталанта выиграла только дважды за 8 крайних очных поединках при 5 победах. В том числе были 4:1 в ответном полуфинале кубка Италии в конце апреля.

Прогноз

GGBET считает, что фиалки не смогут найти силы на этот, не нужный им, поединок. Ставим на бергамасков с их специфической мотивацией, при форе -1 гол(коэффициент - 1,727).