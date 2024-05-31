Еще одна потеря. Защитник сборной Италии пропустит Евро-2024

Центральный защитник «Интера» Франческо Ачерби не поможет сборной Италии на Евро-2024. У него травма паха, в ближайшее время он перенесет операцию.

В расширенной заявке сборной Италии на Евро-2024 Ачерби заменит Федерико Гатти из «Ювентуса».

Напомним, Ачерби был в чемпионском составе сборной Италии, которая выиграла Евро-2020. Суммарно за «Скуадру Адзурру» он провел 34 матча и забил 1 гол.

В марте текущего года 36-летнего ветерана отстранили от сборной Италии из-за подозрений в расизме. Однако позже обвинения с Ачерби были сняты.