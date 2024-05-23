Италия опубликовала расширенную заявку на Евро-2024

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти определился с расширенным составом из 30 человек на Евро-2024. Позже наставнику «Скуадры Адзурры» придется отсеять четырех игроков из этого списка.

Отметим наличие в расширенной заявке полузащитника «Ювентуса» Николо Фаджоли, срок дисквалификации которого за нелегальные ставки истек лишь 19 мая.

Заявка сборной Италии:

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Алекс Мерет («Наполи»), Иван Проведель («Лацио»), Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»);

Защитники: Франческо Ачерби («Интер»), Алессандро Бастони («Интер»), Рауль Белланова («Торино»), Алессандро Буонджорно («Торино»), Риккардо Калафиори («Болонья»), Андреа Камбьязо («Ювентус»), Маттео Дармиан («Интер»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Федерико Димарко («Интер»), Джанлука Манчини («Рома»), Джорджио Скальвини («Аталанта»);

Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Брайан Кристанте («Рома»), Николо Фаджоли («Ювентус»), Микаэль Фолоруншо («Верона»), Давиде Фраттези («Интер»), Жоржиньо («Арсенал»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Самуэле Риччи («Торино»);

Нападающие: Федерико Кьеза («Ювентус»), Стефан Эль-Шаарави («Рома»), Риккардо Орсолини («Болонья»), Джакомо Распадори («Наполи»), Матео Ретеги («Дженоа»), Джанлука Скамакка («Аталанта»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»).

На групповом этапе Евро-2024 сборная Италии сыграет с Испанией, Хорватией и Албанией.