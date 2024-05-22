Хавбека, который отбыл бан за ставки, могут вызвать в сборную Италии

Завтра, 23 мая главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти должен объявить расширенную заявку из 30 игроков на Евро-2024.

По информации итальянских СМИ, в список может войти полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли, срок дисквалификации которого за незаконные ставки истек лишь 19 мая. 23-летний хавбек уже сыграл 20 мая в матче Серии А против «Болоньи», выйдя на замену на 19 минут.

На данный момент на счету Фаджоли лишь один матч за сборную Италии. Сандро Тонали, который также был дисквалифицирован за ставки, на Евро-2024 не выступит – его отстранение истечет лишь в августе.