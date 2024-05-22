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Чемпионат Европы
22 мая 2024, 17:40 |
335
0

Хавбека, который отбыл бан за ставки, могут вызвать в сборную Италии

Николо Фаджоли имеет шансы сыграть на Евро-2024

22 мая 2024, 17:40 |
335
0
Хавбека, который отбыл бан за ставки, могут вызвать в сборную Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Николо Фаджоли

Завтра, 23 мая главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти должен объявить расширенную заявку из 30 игроков на Евро-2024.

По информации итальянских СМИ, в список может войти полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли, срок дисквалификации которого за незаконные ставки истек лишь 19 мая. 23-летний хавбек уже сыграл 20 мая в матче Серии А против «Болоньи», выйдя на замену на 19 минут.

На данный момент на счету Фаджоли лишь один матч за сборную Италии. Сандро Тонали, который также был дисквалифицирован за ставки, на Евро-2024 не выступит – его отстранение истечет лишь в августе.

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Николо Фаджоли сборная Италии по футболу Евро-2024 дисквалификация
Олег Дидух Источник: Sky Sport Italia
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