Бан заканчивается. Фаджоли успеет сыграть за Ювентус в нынешнем сезоне

Дисквалифицированный за нелегальные ставки полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли успеет сыграть в нынешнем сезоне Серии А. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Срок 7-месячной дисквалификации Фаджоли истекает 19 мая. Свой последний матч в сезоне «Ювентус» проведет 26 мая дома против «Монцы». Тренерский штаб Массимилиано Аллегри собирается включить 23-летнего хавбека в заявку на матч и, возможно, даже предоставить ему игровое время.

До дисквалификации Фаджоли успел провести 6 матчей в Серии А в нынешнем сезоне и отличиться 1 ассистом.