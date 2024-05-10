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  4. Бан заканчивается. Фаджоли успеет сыграть за Ювентус в нынешнем сезоне
Италия
10 мая 2024, 16:32 | Обновлено 10 мая 2024, 16:33
54
0

Бан заканчивается. Фаджоли успеет сыграть за Ювентус в нынешнем сезоне

Срок отстранения хавбека истекает 19 мая

10 мая 2024, 16:32 | Обновлено 10 мая 2024, 16:33
54
0
Бан заканчивается. Фаджоли успеет сыграть за Ювентус в нынешнем сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Николо Фаджоли

Дисквалифицированный за нелегальные ставки полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли успеет сыграть в нынешнем сезоне Серии А. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Срок 7-месячной дисквалификации Фаджоли истекает 19 мая. Свой последний матч в сезоне «Ювентус» проведет 26 мая дома против «Монцы». Тренерский штаб Массимилиано Аллегри собирается включить 23-летнего хавбека в заявку на матч и, возможно, даже предоставить ему игровое время.

До дисквалификации Фаджоли успел провести 6 матчей в Серии А в нынешнем сезоне и отличиться 1 ассистом.

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Николо Фаджоли Ювентус дисквалификация Серия A Монца
Олег Дидух Источник: La Gazzetta dello Sport
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