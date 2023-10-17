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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Хавбека Ювентуса дисквалифицировали на 7 месяцев за ставки
Италия
17 октября 2023, 19:10 |
1071
0

ОФИЦИАЛЬНО. Хавбека Ювентуса дисквалифицировали на 7 месяцев за ставки

Федерация футбола Италии вынесла свой вердикт

17 октября 2023, 19:10 |
1071
0
ОФИЦИАЛЬНО. Хавбека Ювентуса дисквалифицировали на 7 месяцев за ставки
Getty Images/Global Images Ukraine. Николо Фаджоли

Прокуратура Федерации футбола Италии (FIGC) вынесла свой вердикт по делу о незаконных ставках полузащитника «Ювентуса» Николо Фаджоли. Игрок признал свою вину, и стороны заключили соглашение, согласно которому футболист получил дисквалификацию на 12 месяцев и штраф в размере 12 500 евро.

При этом реально Фаджоли пропустит лишь 7 месяцев. Еще 5 месяцев дисквалификации были заменены на обязательную терапию по лечению от лудомании в течение как минимум 6 месяцев.

Также Фаджоли должен будет поучаствовать как минимум в 10 общественных встречах в территориальных центрах FIGC по избавлению от игровой зависимости. В случае, если Фаджоли нарушит соглашение с прокуратурой, та имеет право пересмотреть нынешний вердикт.

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Николо Фаджоли Федерация футбола Италии Ювентус дисквалификация ставки азарт
Источник Федерация футбола Италии
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