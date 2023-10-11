Еще один хавбек Ювентуса может получить длительную дисквалификацию

Полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли попал в скандал. Прокуратура Турина совместно с полицией расследуют дело, в рамках которого они выявили участие 22-летнего хавбека сборной Италии в нелегальных ставках.

Фаджоли делал ставки на нелегальных платформах, что само по себе запрещено. В Италии спортсменам не разрешено делать ставки на свой вид спорта. Сейчас следователи выясняют, делал ли Фаджоли ставки на футбол.

В случае, если вина футболиста будет доказана, ему грозит дисквалификация на три года и штраф в размере как минимум 25 тысяч евро.

Напомним, другому полузащитнику «Ювентуса», Полю Погба, грозит до четырех лет дисквалификации из-за допинга.