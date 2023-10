Второй допинг-тест Поля Погба также оказался положительным

Вторая допинг-проба французского полузащитника туринского «Ювентуса» Поля Погба подтвердила наличие в крови игрока запрещенных веществ.

После первой положительной пробы антидопинговый контроль назначил проведение дополнительного анализа запасного образца, но и он обнаружил наличие в организме 30-летнего полузащитника слишком большой дозы тестостерона.

«Ювентус» вскоре начнет поиск решения по контракту француза, ведь его соглашение действует до 2026 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Клубу не нужен игрок, которому грозит до 4 лет дисквалификации.

