ВИДЕО. Как Свитолина выиграла 7 геймов у Рыбакиной в Париже

3 июня украинская теннисистка Элина Свитолина завершила выступления на Открытом чемпионате Франции 2024.

В 1/8 финала Ролан Гаррос украинка в двух сетах проиграла Елене Рыбакиной со счетом 4:6, 3:6.

Это была четвертая встреча соперниц. Счет стал равным, 2:2.

В четвертьфинале французского мейджора Рыбакина сыграет против Жасмин Паолини.

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