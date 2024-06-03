Ролан Гаррос03 июня 2024, 14:31 |
546
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ВИДЕО. Как Свитолина выиграла 7 геймов у Рыбакиной в Париже
Элина уступила Елене в 1/8 финала французского мейджора
03 июня 2024, 14:31 |
546
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3 июня украинская теннисистка Элина Свитолина завершила выступления на Открытом чемпионате Франции 2024.
В 1/8 финала Ролан Гаррос украинка в двух сетах проиграла Елене Рыбакиной со счетом 4:6, 3:6.
Это была четвертая встреча соперниц. Счет стал равным, 2:2.
В четвертьфинале французского мейджора Рыбакина сыграет против Жасмин Паолини.
ВИДЕО. Как Свитолина выиграла 7 геймов у Рыбакиной в Париже
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