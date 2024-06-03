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  4. ВИДЕО. Как Свитолина выиграла 7 геймов у Рыбакиной в Париже
Ролан Гаррос
03 июня 2024, 14:31 |
546
0

ВИДЕО. Как Свитолина выиграла 7 геймов у Рыбакиной в Париже

Элина уступила Елене в 1/8 финала французского мейджора

03 июня 2024, 14:31 |
546
0
ВИДЕО. Как Свитолина выиграла 7 геймов у Рыбакиной в Париже
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина и Елена Рыбакина

3 июня украинская теннисистка Элина Свитолина завершила выступления на Открытом чемпионате Франции 2024.

В 1/8 финала Ролан Гаррос украинка в двух сетах проиграла Елене Рыбакиной со счетом 4:6, 3:6.

Это была четвертая встреча соперниц. Счет стал равным, 2:2.

В четвертьфинале французского мейджора Рыбакина сыграет против Жасмин Паолини.

ВИДЕО. Как Свитолина выиграла 7 геймов у Рыбакиной в Париже

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видео Элина Свитолина Елена Рыбакина Ролан Гаррос 2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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