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  4. Свитолина проиграла Рыбакиной и не сумела выйти в 1/4 финала Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
03 июня 2024, 13:22 | Обновлено 03 июня 2024, 13:55
3022
34

Свитолина проиграла Рыбакиной и не сумела выйти в 1/4 финала Ролан Гаррос

Элина в двух сетах уступила представительнице Казахстана в 4-м раунде мейджора

03 июня 2024, 13:22 | Обновлено 03 июня 2024, 13:55
3022
34
Свитолина проиграла Рыбакиной и не сумела выйти в 1/4 финала Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 19) завершила выступления на Открытом чемпионате Франции 2024.

В 1/8 финала французского мейджора украинка в двух сетах проиграла представительнице Казахстана и 4-й сеяной соревнований Елене Рыбакиной (WTA 4).

Ролан Гаррос 2024. 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) [15] – Елена Рыбакина (Казахстан) [4] – 4:6, 3:6

Это была четвертая встреча соперниц. Рыбакина сравняла счет, 2:2.

В четвертьфинале Ролан Гаррос Рыбакина сыграет либо против Элины Аванесян, либо против Жасмин Паолини.

Ранее Элина 4 раза играла на стадии 1/4 финала Открытого чемпионата Франции, в том числе и в прошлом году. Четвертьфинал – лучший результат Элины на кортах Парижа в ее карьере.

Свитолина была единственной украинкой, которая вышла во вторую неделю Ролан Гаррос в одиночном разряде.

Рыбакина впервые с 2021 года сыграет в 1/4 финала французского мейджора. На этом турнире она пока что не проиграла ни одного сета, обыграв в двух партиях, помимо Элины, Грет Миннен, Аранчу Рус, Элизе Мертенс.

Фотогалерея матча Свитолина – Рыбакина

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Элина Свитолина Елена Рыбакина Ролан Гаррос 2024 фото фотогалерея
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 34
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Stanislav Matusevych
На жаль, все закономірно. З топами Еліні зараз грати відверто нічим, навіть якщо топ, як бульбозавр у Римі, грає відверто слабко. Мінімальна контргра закінчувалася невимушеними, грати глибоко в ноги високій гарматниці, що непогано вдавалося 6-7 років тому, взагалі майже не виходило. За таких умов Рибакіна, яка провела звичайний прохідний матч, нічого видатного не показавши, спокійно перемогла.
Марта нарешті стає першою ракеткою України. Мінімум на найближчі декілька місяців, адже Еліні захищати 770 очок за минулорічний Вімблдон, що виглядає ненауковою фантастикою. Проблема в тому, що сама Марта останні два місяці виключно мучиться на корті, а не грає. Сумна історія.
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+6
Показать Скрыть 6 ответов
Fdail
Загалом, паризькі корти швидші трохи за римські, тому всі ці накидування вилазили боком. А там, де Еля грала агресивно ,  було більше помилок , чим саме агресії. Єдиний якісний відрізок - це з 1:4 до 3:4 , де Еліна справді гарно відіграла. Тепер залишається добирати форму до Вімблдону. 
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+3
Александр Щастный
Скинути пять-шість  кг і було бі все набагато веселіше. А так просто не встигає до мяча
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+2
Vlad Holl
19 геймів зіграли трошки більше години . Жодного затяжного гейму . Свою подачу віддала з першого брейку (виключення остання). Стала важчою ,втратила ту рухливість ,що була присутня їй раніше. Кращі часи і краща гра залишилися позаду , попереду туманні перспективи. Шкода що після Еліни щось нікого не видно.
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+2
Vitaly Kozak
Чомусь очікувалось, бо трохи здала Еліна останнім часом, а риба суттєво додала за два попередні роки і цей рік грає досить стабільно. В 29 таки трохи важче прогресувати, ніж в 24.
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+2
C.Пеклов
Дуже багато у Еліни було браку,як  для  гри з такою суперницею.Ну що 4 коло краще ніж всі інші наші дівчата й хлопці.Тепер підготовка до трави.Бажаю успіху й здоров'я!
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+2
Андрій Заліщук
Це ж тепер Марта перша ракетка України?
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Sashamar
Власне, тут нема про що говорити. Риба додала за три роки з їхньої останньої зустрічі, Еліна ні. От і все.
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+1
Андрій Заліщук
шкода, але прогнозовано, залишаються пари у дівчат, ну і Котляр може вистрелить
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+1
Ростіслав
Нажаль не Марта стала першою,а Світоліна стала другою. 
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0
Vitaly Kozak
Найцікавіше, що нинішня перша ракетка України програла рибакіній дві останні гри з більш розгромним рахунком ніж Еліна.
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0
osokor
Виглядає що Світоліна, як і її чоловік Монфіс, грає так собі, врозвалочку, для розваги...
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0
Alehandro
Мінімум агресії, якісь накидушки-підкидушки в надії на помилку суперниці... результат по такій грі закономірний
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0
Phantom
Рибакіна хоч напрягалась?)
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-1
Показать Скрыть 2 ответа
kollekciy
Рибакіна виконала прохання Марти на US Open, з запізненням, та зробила Марту першою ракеткою України.
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-1
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xxxxxxxxxxxxххх
Явно слабее выглядела , плюс ещё и безвольно играла
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-1
Forcer Petya
Еліна місцями грала досить непогано, і були чудові розіграші в її виконанні... Їй явно не хватає стабільності, треба ще набирати форму для гри з такою топовою тенісисткою як Рибакіна. Принаймні Еліна разом з Ястремською  не розчарували. А от Костюк і особливо Ангеліна дуже сильно розчарували своїми виступами. Ну що ж будемо тепер вболівати за Олену Рибакіну. Дуже мені подобається ця чарівна тенісистка і її гра з потужними і точними ударами і гарним рухом на корті 
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-7
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Антонів Юра
Повна деградація Еліни ,колись вона виносила її, тепер мовчу. Таке враження що українки грають не за країну а ща себе, програла ну й шо гроші заробили, ніякої волі до перемоги, одні розчарування, хто колись був рибакіна )
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-7
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