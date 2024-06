Свитолина проиграла Рыбакиной и не сумела выйти в 1/4 финала Ролан Гаррос

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 19) завершила выступления на Открытом чемпионате Франции 2024.

В 1/8 финала французского мейджора украинка в двух сетах проиграла представительнице Казахстана и 4-й сеяной соревнований Елене Рыбакиной (WTA 4).

Ролан Гаррос 2024. 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) [15] – Елена Рыбакина (Казахстан) [4] – 4:6, 3:6

Это была четвертая встреча соперниц. Рыбакина сравняла счет, 2:2.

В четвертьфинале Ролан Гаррос Рыбакина сыграет либо против Элины Аванесян, либо против Жасмин Паолини.

Ранее Элина 4 раза играла на стадии 1/4 финала Открытого чемпионата Франции, в том числе и в прошлом году. Четвертьфинал – лучший результат Элины на кортах Парижа в ее карьере.

Свитолина была единственной украинкой, которая вышла во вторую неделю Ролан Гаррос в одиночном разряде.

Рыбакина впервые с 2021 года сыграет в 1/4 финала французского мейджора. На этом турнире она пока что не проиграла ни одного сета, обыграв в двух партиях, помимо Элины, Грет Миннен, Аранчу Рус, Элизе Мертенс.

Фотогалерея матча Свитолина – Рыбакина

Equalling her best finish in Paris #RolandGarros pic.twitter.com/vp3drOUD3m