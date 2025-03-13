12 марта прошел ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и ПСВ [первый поединок – 7:1].

Коллективы сыграли на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Встреча завершилась со счетом 2:2.

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Украинский защитник канониров Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе и на 6-й минуте забил гол.

В кадр попала реакция главного тренера канониров Микеля Артеты на гол украинца. Александр впервые с конца января вышел в старте Арсенала и был заменен на 79-й минуте на Мартина Эдегора.

Для Зинченко этот гол стал третьим в футболке лондонцев. И первым в Лиге чемпионов.

ВИДЕО. Реакция Артеты на гол Зинченко в матче Лиги чемпионов Арсенал – ПСВ