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Лига чемпионов
13 марта 2025, 05:54 |
776
0

ВИДЕО. Реакция Артеты на гол Зинченко в матче Лиги чемпионов Арсенал – ПСВ

12 марта Александр отличился за канониров в ответной игре против нидерландцев

13 марта 2025, 05:54 |
776
0
ВИДЕО. Реакция Артеты на гол Зинченко в матче Лиги чемпионов Арсенал – ПСВ
Микель Артета

12 марта прошел ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и ПСВ [первый поединок – 7:1].

Коллективы сыграли на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Встреча завершилась со счетом 2:2.

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Украинский защитник канониров Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе и на 6-й минуте забил гол.

В кадр попала реакция главного тренера канониров Микеля Артеты на гол украинца. Александр впервые с конца января вышел в старте Арсенала и был заменен на 79-й минуте на Мартина Эдегора.

Для Зинченко этот гол стал третьим в футболке лондонцев. И первым в Лиге чемпионов.

ВИДЕО. Реакция Артеты на гол Зинченко в матче Лиги чемпионов Арсенал – ПСВ

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Микель Артета Александр Зинченко видео эмоции Арсенал Лондон ПСВ Арсенал - ПСВ Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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