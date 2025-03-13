ЗИНЧЕНКО: Игра в полузащите? Сказал Райсу и Эдегору, что теперь понимаю их
Александр оставил несколько комментариев после матча Арсенал – ПСВ в Лиге чемпионов
12 марта Арсенал сыграл вничью с ПСВ (2:2) и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов по сумме двух встреч. Первый поединок завершился со счетом 7:1 в пользу канониров.
В ответном матче украинский футболист лондонцев Александр Зинченко вышел в стартовом составе в полузащите и на 6-й минуте отметился забитым мячом.
После завершения противостояния украинец пообщался с журналистами:
«Самое главное, что мы прошли дальше, и мы с нетерпением ждем следующей игры. Было особенное чувство играть против своей бывшей команды – я действительно любил этот клуб и получил теплый прием, пока был там.
Игра в полузащите? Я бы не сказал, что это совершенно новая позиция для меня, потому что я раньше много играл там, особенно за национальную сборную Украины. Я сказал Мартину [Эдегору] и Деклану [Райсу], что теперь я понимаю, как много они бегают. Таковы требования уровня.
Атлетико или Реал в четвертьфинале ЛЧ? В этом турнире любая команда может тебя наказать. На данном этапе каждая команда мирового класса. Я просто с нетерпением жду следующего матча».
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