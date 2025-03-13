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  4. ЗИНЧЕНКО: Игра в полузащите? Сказал Райсу и Эдегору, что теперь понимаю их
Лига чемпионов
13 марта 2025, 00:35 | Обновлено 13 марта 2025, 00:36
1123
0

ЗИНЧЕНКО: Игра в полузащите? Сказал Райсу и Эдегору, что теперь понимаю их

Александр оставил несколько комментариев после матча Арсенал – ПСВ в Лиге чемпионов

13 марта 2025, 00:35 | Обновлено 13 марта 2025, 00:36
1123
0
ЗИНЧЕНКО: Игра в полузащите? Сказал Райсу и Эдегору, что теперь понимаю их
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

12 марта Арсенал сыграл вничью с ПСВ (2:2) и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов по сумме двух встреч. Первый поединок завершился со счетом 7:1 в пользу канониров.

В ответном матче украинский футболист лондонцев Александр Зинченко вышел в стартовом составе в полузащите и на 6-й минуте отметился забитым мячом.

После завершения противостояния украинец пообщался с журналистами:

«Самое главное, что мы прошли дальше, и мы с нетерпением ждем следующей игры. Было особенное чувство играть против своей бывшей команды – я действительно любил этот клуб и получил теплый прием, пока был там.

Игра в полузащите? Я бы не сказал, что это совершенно новая позиция для меня, потому что я раньше много играл там, особенно за национальную сборную Украины. Я сказал Мартину [Эдегору] и Деклану [Райсу], что теперь я понимаю, как много они бегают. Таковы требования уровня.

Атлетико или Реал в четвертьфинале ЛЧ? В этом турнире любая команда может тебя наказать. На данном этапе каждая команда мирового класса. Я просто с нетерпением жду следующего матча».

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Александр Зинченко Лига чемпионов Арсенал Лондон ПСВ Арсенал - ПСВ
Даниил Агарков Источник: УЕФА
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