Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свитолина проиграла второй ракетке мира на пути в полуфинал Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
06 июня 2023, 15:46 | Обновлено 06 июня 2023, 16:59
9334
31

Свитолина проиграла второй ракетке мира на пути в полуфинал Ролан Гаррос

Элина не смогла сотворить сенсацию в поединке с Ариной Соболенко

06 июня 2023, 15:46 | Обновлено 06 июня 2023, 16:59
9334
31
Свитолина проиграла второй ракетке мира на пути в полуфинал Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№192 WTA) завершила выступления в основной сетке на Открытом чемпионате Франции по теннису.

В 1/4 финала украинка проиграла Арине Соболенко (№2 WTA).

Ролан Гаррос. 1/4 финала
Элина Свитолина (Украина) – Арина Соболенко – 4:6, 4:6

Как и предполагалось, Свитолина играла вторым номером. Против заметно превосходящей по мощи ударов соперницы иначе было невозможно. Элина пыталась сделать все для того, чтобы оппонентка больше двигалась по корту и пробивала с наименее удобных для нее позиций. План работал не на твердую пятерку, но Соболенко не сразу заиграла на топовом уровне, поэтому интрига сохранялась довольно долго. Развязка первой партии произошла после восьмого гейма, когда Арина реализовала единственный брейкпоинт в сете и успешно подала на сет.

В начале второй партии Элине удалось отстоять очень непростой гейм на своей подаче, после чего она оформила первый для себя брейк в матче. К сожалению, это только раззадорило вторую ракетку мира, которая больше сконцентрировалась на своих ударах и начала забивать гвозди четче и чаще. Следующие четыре гейма в ушли в копилку Соболенко, основная борьба проходила на подачах украинки. При счете 2:4 украинка снова взяла два своих гейма, но уже было поздно. Соболенко было не остановить, даже несколько невынужденных от Арына в десятом гейме не изменили ситуацию. При всем неуважении к ней как к человеку, сегодня она была сильнее как спортсменка на корте.

Как бы там ни было, а Элина сыграла выдающийся турнир, перед стартом которого даже победа над Тревизан считалась большим достижением. Свитолина и ее болельщики получили сигнал, что Элина еще способна на большие достижения и списывать ее со счетом было поспешным решением. Если украинка и дальше будет играть на таком уровне, успехи последних трех недель случайностью точно не станут.

Это была третья встреча теннисисток, украинка проиграла во второй раз. Для Элины это был четвертый четвертьфинал Ролан Гаррос, далее на грунтовом мейджоре она еще не заходила. С новой недели Свитолина вернется в первую сотню мирового рейтинга.

Соболенко в следующем раунде сразится против Каролины Муховой из Чехии (№43 WTA).

По теме:
ВИДЕО. Свитолина в двух сетах проиграла Соболенко на Ролан Гаррос
Элина СВИТОЛИНА: «Не знаю, почему Соболенко ждала меня у сетки»
ВИДЕО. Зрители на Ролан Гаррос освистали Свитолину после матча с Соболенко
Элина Свитолина Арина Соболенко Ролан Гаррос 2023
Источник Sport.ua
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леся ЦУРЕНКО: «Мое тело не выдерживало, пришлось сняться с матча»
Теннис | 06 июня 2023, 11:49 3
Леся ЦУРЕНКО: «Мое тело не выдерживало, пришлось сняться с матча»
Леся ЦУРЕНКО: «Мое тело не выдерживало, пришлось сняться с матча»

Украинка подхватила вирус

Виктор ЛЕОНЕНКО: «У Цыганкова шесть ассистов, а из него Месси делают»
Футбол | 06 июня 2023, 10:11 14
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У Цыганкова шесть ассистов, а из него Месси делают»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У Цыганкова шесть ассистов, а из него Месси делают»

Футбольный эксперт считает, что вингера «Жироны» незаслуженно восхваляют

Надоело ждать. WBC готовится объявить для Фьюри обязательного претендента
Бокс | 05.06.2023, 19:45
Надоело ждать. WBC готовится объявить для Фьюри обязательного претендента
Надоело ждать. WBC готовится объявить для Фьюри обязательного претендента
Минус Цуренко. Определены все участницы 1/4 финала Ролан Гаррос
Теннис | 05.06.2023, 23:03
Минус Цуренко. Определены все участницы 1/4 финала Ролан Гаррос
Минус Цуренко. Определены все участницы 1/4 финала Ролан Гаррос
Украина разгромила Египет на старте чемпионата мира 2023 по socca
Другие виды | 05.06.2023, 18:52
Украина разгромила Египет на старте чемпионата мира 2023 по socca
Украина разгромила Египет на старте чемпионата мира 2023 по socca
Комментарии 31
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alehandro
Будемо відверті, проти стероїдної коняки зараз грати дуже важко і сьогодні Еліна грала досить добре. Чвертьфінал РГ після титулу у Стразбурі - чудовий результат
Ответить
+21
Elis
Дякую, Еліно, за таке неймовірне повернення і чудові два турніри! Ментально стала стійкішою, набирай форму, нові перемоги ще прийдуть!  
Ответить
+18
Vbolivalnyk-Peter
Еліна - молодець!!!! Стільки часу без тенісу і дійти до 1/4 Ролан Гарос - дорогого вартує!!! Ту коняку, яка сидить на картопляних стероїдах, Єліна ще "нагне", але не сьогодні, дайте час...
Ответить
+13
Vova Chol
Важко жінці грати проти трансвестита. Дякуємо тобі , Еля , за емоції і вірю в твої майбутні великі перемоги.
Ответить
+12
Stanislav Matusevych
На жаль, сенсації не сталося, і шансів по грі, незважаючи на пристойний рахунок, у Еліни не було. На таких швидкостях вона грати поки фізично не готова. Поки більшу частину першого сету виручала подача, вдавалося триматися. Як тільки направляти подачу ідеально перестало вдаватися, а довжина ударів стала меншою, інтрига стала полягати лише у остаточному рахунку. 
З такою грою, як в останніх двох раундах, білокацапці Ігу обіграти не світить. Шалена кількість помилок з простих м'ячів не повинна дозволити. Сподіваюсь, свій рівень до фіналу вона не підвищить.
Щодо Еліни, не можна сказати, що вона провела дуже вдалий за грою турнір. Але результат через два місяці після декрету дійсно видатний. Характер нікуди не подівся, рівень тенісу теж потроху йде вгору. До рівня супертопів поки далеко, але напрям руху вірний. Вже вдалося повернутися до першої сотні, а до кінця сезону очок захищати не потрібно. Тож подяка Еліні за турнір, перша ракетка України повертається!
Ответить
+11
Leonidas B
Гуд Еліна, для першого мейджору дуже пристойний результат, кондіції ще набрати треба.
Ответить
+11
roman75zpr
Спасибо Элина за достойную игру!
Ответить
+11
Viktor Savchuk
Найкраще що мені запам'яталося це було в кінці, коли проігнорувала білоруску. Коли побачив що вона чекає біля сітки Еліну, то думав невже Еліна поведеться, але ні. Світолька мододець! Це варто великої поваги. 👍
Ответить
+10
Flashback
Почти на равных со второй стероидной ракеткой. Все решили пара проигранных брейков в двух сетах. Жаль не воспользовалась аж 37(!) невынужденными ошибками соперницы.
Видно над чем работать:
* Слишком много двойных
* Неуверенные вторые подачи
* Плохая игра возле сетки
* Игра больше в защиту в надежде на ошибки соперницы
Результат хороший смотря на условия, но больше пенять на материнство не стоит, надо засучить рукава и тренироваться. Есть еще 2-3 года чтобы взять наконец вожделенный шлем..
Иге же пожелаем порвать лукашиху с максимальным счетом.
Ответить
+8
Fdail
Там де йшла подача, Світоліна ще якось витримувала, але вибачте, практично весь час грати по центру - не варіант проти таких гарматниць. Майже усе, що йшло по лінії, то проходило у Світоліної, але цього було мізерно мало. А так, Еля молодець, що змогла дійти до четвертьфіналу Шолому після всього 2 місяців гри, сподівабсь , що прогрес в сторону агресивної та гострої гри ( а він є ) буде продовжуватись.
Ответить
+8
introvert
Шанси були. Так, їх було небагато, але вони були. Ключовими стали восьмий гейм першого сету і третій у другому, в обидвох випадках Еліна могла закріпити лідерство у рахунку і піти у відрив. На жаль, десь не вистачило концентрації, десь елементарно розгубилася, і футбольний принцип, як це частенько буває, спрацював і у тенісі.
Так чи інакше, це були два тижня хорошого тенісу від Еліни (з урахуванням турніру в Страсбурзі) і дивовижне повернення на найвищий рівень. Дякую!
Ответить
+7
Vitason
Нормально,шанси були!Якби трохи ще фортуни, могла б зацепитись.Білоруску потрібно переводити до чоловіків,там не кожен чоловік буде такий по розмірах,як цей дракон !!!
Ответить
+7
sv_2000
Спасибо Элине за прекрасный турнир и за массу положительных эмоций. Просто умничка, вернулась после декрета по настоящему.
По матчу сложно мне что-то говорить, видел только концовку. Эля сражалась, но, положа руку на сердце, против оптимальной Сабаленки у Эли шансов мало. Она может бороться, двигаться, тащить, но против такого лома ей сложно.
Ответить
+7
Галина Кулик
Еліна-молодчинка Виграш у Страсбурзі і чвертьфінал Ролан Гарросу-непоганий початок. Все попереду
Ответить
+6
Sashamar
Об'єктивно просто не вистачило ігрової практики після повернення. Якби гра проходила на тому ж грунті, але ще через пару місяців, результат був би іншим.
А омонівку (вже писав про це) я б перевірив на препарати. Причому не в частині м'язової маси чи стероїдів (потужність була завжди), а в частині ментальної. Вона ж часто-густо розвалювалась (як така ж потужна Саккарі чи, наприклад, Костюк). Раптом з цього року навпаки, нізвідки взялася виняткова психологічна стійкість.
Мухова з нею навряд чи упорається, а от Іга повинна.
Ответить
+5
brutal2015
Очень хороший турнир в исполнении Элины. Ждём продолжения банкета)))
Ответить
+4
8number
Дуже гарний перформанс у виконані Еліни на цьому турнірі. Дивовижно і неочікувано. Сил не вистачило, але той страх в очах у термінатора, та повага з якою вона дивилися на Еліну варто багатого.
Дякую, Елю, за ці тижні радощів. І як завжди: кохаю тебе 😘🥰💕
Ответить
+3
Santk86
Шансы были, но Элина не смогла ими воспользоваться. Весь матч отбиваться не очень хорошая идея, надо было хоть иногда играть агрессивнее, но Свитолина этого не  сделала. 
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Александр Науменко
Подяка Еліні за море позитивних емоцій, ти у нас найкраща тенісистка.
Ответить
+2
Александр Ад
дякую Еліні за багато позитивних емоцій по ходу турніру.Сподиваюсь.що рівень тенісу в неї не буде падати,а навпакі зростати.Успіхів і вдачі в наступних матчах!
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна следующая соперница Свитолиной на Ролан Гаррос
Стала известна следующая соперница Свитолиной на Ролан Гаррос
04.06.2023, 23:12 35
Теннис
ВИДЕО. Теннисистку лишили очков и призовых за попадание мячом в болгерл
ВИДЕО. Теннисистку лишили очков и призовых за попадание мячом в болгерл
05.06.2023, 12:39 9
Теннис
5 клубов. Когда Шахтер, Заря, Днепр-1, Динамо и Ворскла начинают еврокубки
5 клубов. Когда Шахтер, Заря, Днепр-1, Динамо и Ворскла начинают еврокубки
05.06.2023, 18:12 1
Футбол
Снова два метра! Магучих и Геращенко сделали победный дубль в Нидерландах
Снова два метра! Магучих и Геращенко сделали победный дубль в Нидерландах
04.06.2023, 20:59 5
Другие виды
Элина СВИТОЛИНА: Благодарна Касаткиной за ее позицию. Она – смелый человек
Элина СВИТОЛИНА: Благодарна Касаткиной за ее позицию. Она – смелый человек
05.06.2023, 12:05 8
Теннис
ФОТО. 22-летний защитник Динамо женился
ФОТО. 22-летний защитник Динамо женился
05.06.2023, 12:37 5
Футбол
Со слезами на глазах. Ибрагимович объявил о завершении футбольной карьеры
Со слезами на глазах. Ибрагимович объявил о завершении футбольной карьеры
05.06.2023, 01:23 13
Футбол
ФОТО. Футбольный стадион в Новой Каховке полностью затопило
ФОТО. Футбольный стадион в Новой Каховке полностью затопило
06.06.2023, 11:44 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности