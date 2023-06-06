Свитолина проиграла второй ракетке мира на пути в полуфинал Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№192 WTA) завершила выступления в основной сетке на Открытом чемпионате Франции по теннису.

В 1/4 финала украинка проиграла Арине Соболенко (№2 WTA).

Ролан Гаррос. 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) – Арина Соболенко – 4:6, 4:6

Как и предполагалось, Свитолина играла вторым номером. Против заметно превосходящей по мощи ударов соперницы иначе было невозможно. Элина пыталась сделать все для того, чтобы оппонентка больше двигалась по корту и пробивала с наименее удобных для нее позиций. План работал не на твердую пятерку, но Соболенко не сразу заиграла на топовом уровне, поэтому интрига сохранялась довольно долго. Развязка первой партии произошла после восьмого гейма, когда Арина реализовала единственный брейкпоинт в сете и успешно подала на сет.

В начале второй партии Элине удалось отстоять очень непростой гейм на своей подаче, после чего она оформила первый для себя брейк в матче. К сожалению, это только раззадорило вторую ракетку мира, которая больше сконцентрировалась на своих ударах и начала забивать гвозди четче и чаще. Следующие четыре гейма в ушли в копилку Соболенко, основная борьба проходила на подачах украинки. При счете 2:4 украинка снова взяла два своих гейма, но уже было поздно. Соболенко было не остановить, даже несколько невынужденных от Арына в десятом гейме не изменили ситуацию. При всем неуважении к ней как к человеку, сегодня она была сильнее как спортсменка на корте.

Как бы там ни было, а Элина сыграла выдающийся турнир, перед стартом которого даже победа над Тревизан считалась большим достижением. Свитолина и ее болельщики получили сигнал, что Элина еще способна на большие достижения и списывать ее со счетом было поспешным решением. Если украинка и дальше будет играть на таком уровне, успехи последних трех недель случайностью точно не станут.

Это была третья встреча теннисисток, украинка проиграла во второй раз. Для Элины это был четвертый четвертьфинал Ролан Гаррос, далее на грунтовом мейджоре она еще не заходила. С новой недели Свитолина вернется в первую сотню мирового рейтинга.

Соболенко в следующем раунде сразится против Каролины Муховой из Чехии (№43 WTA).