ФОТО. Эден Азар попробовал себя в велоспорте
Звездный экс-футболист поднялся на Мон Вонту
Эден Азар, который завершил свою карьеру год назад, старается поддерживать себя в хорошей спортивной форме. Экс-вингер «Реала» и «Челси» попробовал себя в другом культовом для Бельгии виде спорта – велоспорте.
На своей странице в Инстаграме Азар опубликовал фото, на котором он поднимается на велосипеде на легендарную гору Мон Вонту – один из наиболее знаковых подъемов в истории Тур де Франс. Подъем на «Провансальский гигант – это 21,1 км со средним уклоном 7,6%. Вершина подъема находится на высоте 1912 метров над уровнем моря.
Азар покорял Мон Вонту в майке бельгийской команды Мирового тура «Intermarche Wanty». В комментариях под фото Азара похвалил официальный аккаунт «Intermarche Wanty», Тур де Франс, а также звездный бельгийский велогонщик Ремко Эвенпул.
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