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03 июня 2024, 16:25 |
626
2

ФОТО. Эден Азар попробовал себя в велоспорте

Звездный экс-футболист поднялся на Мон Вонту

03 июня 2024, 16:25 |
626
2
ФОТО. Эден Азар попробовал себя в велоспорте
Getty Images/Global Images Ukraine. Эден Азар

Эден Азар, который завершил свою карьеру год назад, старается поддерживать себя в хорошей спортивной форме. Экс-вингер «Реала» и «Челси» попробовал себя в другом культовом для Бельгии виде спорта – велоспорте.

На своей странице в Инстаграме Азар опубликовал фото, на котором он поднимается на велосипеде на легендарную гору Мон Вонту – один из наиболее знаковых подъемов в истории Тур де Франс. Подъем на «Провансальский гигант – это 21,1 км со средним уклоном 7,6%. Вершина подъема находится на высоте 1912 метров над уровнем моря.

Азар покорял Мон Вонту в майке бельгийской команды Мирового тура «Intermarche Wanty». В комментариях под фото Азара похвалил официальный аккаунт «Intermarche Wanty», Тур де Франс, а также звездный бельгийский велогонщик Ремко Эвенпул.

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Эден Азар фото велоспорт Тур де Франс
Олег Дидух Источник: Instagram
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Комментарии 2
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AndiM
Я знаю одного не дуже вмілого футболіста, але непоганого  бігуна з АПЛ, який скоро на цій трасі продовжить свою кар'єру.
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