Источник: клуб УПЛ в ближайшее время останется без тренера

Главный тренер черкасского ЛНЗ Олег Дулуб в ближайшее время должен покинуть клуб, сообщает Telegram-канал Zorya Londonsk.

Ранее сообщалось, что вероятнее всего новым коучем черкащан станет главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук.

Олег Дулуб возглавил ЛНЗ в конце августа 2023 года. Во главе команды он провел 25 матчей в УПЛ, одержав в них 10 побед.

Сезон 2023/24 ЛНЗ завершил на 7-м месте в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, набрав 41 очко в 30 матчах чемпионата.