Украина. Премьер лига03 июня 2024, 16:53 |
1990
1
Источник: клуб УПЛ в ближайшее время останется без тренера
Олег Дулуб должен покинуть ЛНЗ
03 июня 2024, 16:53 |
1990
1
Главный тренер черкасского ЛНЗ Олег Дулуб в ближайшее время должен покинуть клуб, сообщает Telegram-канал Zorya Londonsk.
Ранее сообщалось, что вероятнее всего новым коучем черкащан станет главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук.
Олег Дулуб возглавил ЛНЗ в конце августа 2023 года. Во главе команды он провел 25 матчей в УПЛ, одержав в них 10 побед.
Сезон 2023/24 ЛНЗ завершил на 7-м месте в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, набрав 41 очко в 30 матчах чемпионата.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 02 июня 2024, 19:27 0
Китайский боксер готов драться с лучшими
Футбол | 03 июня 2024, 11:46 40
Первый спарринг «сине-желтых» в программе подготовки к Евро-2024
Футбол | 03.06.2024, 17:30
Футбол | 02.06.2024, 23:12
Бокс | 03.06.2024, 07:30
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Шукають в сраці меду.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.06.2024, 03:35 45
02.06.2024, 07:25 11
03.06.2024, 06:55 1
02.06.2024, 02:45 15
01.06.2024, 19:15 330
02.06.2024, 18:10 1
02.06.2024, 00:01 7
02.06.2024, 07:33 14