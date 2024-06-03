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Украина. Премьер лига
03 июня 2024, 16:53 |
1990
1

Источник: клуб УПЛ в ближайшее время останется без тренера

Олег Дулуб должен покинуть ЛНЗ

03 июня 2024, 16:53 |
1990
1
Источник: клуб УПЛ в ближайшее время останется без тренера
ФК ЛНЗ. Олег Дулуб

Главный тренер черкасского ЛНЗ Олег Дулуб в ближайшее время должен покинуть клуб, сообщает Telegram-канал Zorya Londonsk.

Ранее сообщалось, что вероятнее всего новым коучем черкащан станет главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук.

Олег Дулуб возглавил ЛНЗ в конце августа 2023 года. Во главе команды он провел 25 матчей в УПЛ, одержав в них 10 побед.

Сезон 2023/24 ЛНЗ завершил на 7-м месте в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, набрав 41 очко в 30 матчах чемпионата.

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Олег Дулуб ЛНЗ Черкассы отставка Эндрю Тодос Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Zorya Londonsk
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