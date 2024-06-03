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  4. «Ярмола даже голову помыл». Как игроки поздравили Реброва с 50-летием
Чемпионат Европы
03 июня 2024, 13:17 |
1648
0

«Ярмола даже голову помыл». Как игроки поздравили Реброва с 50-летием

Футболисты не забыли поздравить наставника команды

03 июня 2024, 13:17 |
1648
0
«Ярмола даже голову помыл». Как игроки поздравили Реброва с 50-летием
УАФ

3 июня тренеру сборной Украины Сергею Реброву исполнилось 50 лет. Сейчас национальная команда находится в Германии, где готовится к старту Евро-2024.

Игроки сборной Украины не забыли про юбилей наставника и организовали поздравление.

«Ярмола вон даже голову помыл... Когда у Жоры Бущана был день рождения, то я ему говорю: ты не расстраивайся. Тебе 30 лет, а мне – 50», – сказал Ребров.

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сборная Украины по футболу Сергей Ребров Евро-2024 видео Андрей Ярмоленко Георгий Бущан
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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