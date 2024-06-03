«Ярмола даже голову помыл». Как игроки поздравили Реброва с 50-летием

3 июня тренеру сборной Украины Сергею Реброву исполнилось 50 лет. Сейчас национальная команда находится в Германии, где готовится к старту Евро-2024.

Игроки сборной Украины не забыли про юбилей наставника и организовали поздравление.

«Ярмола вон даже голову помыл... Когда у Жоры Бущана был день рождения, то я ему говорю: ты не расстраивайся. Тебе 30 лет, а мне – 50», – сказал Ребров.