Де Минаур разбил Медведева после проигранного сета в 1/8 финала РГ-2024

Австралийский теннисист Алекс де Минаур (АТР 11) пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2024.

В 4-м раунде французского мейджора австралиец выиграл у «нейтрального» Даниила Медведева (АТР 5) в четырех сетах за 2 часа и 46 минут.

Ролан Гаррос 2024. 1/8 финала

Алекс де Минаур (Австралия) [11] – Даниил Медведев [5] – 4:6, 6:2, 6:1, 6:3

Это была 9-я встреча соперников. Алекс выиграл 3-й очный поединок.

В четвертьфинале Ролан Гаррос де Минаур сыграет против победителя матча Александр Зверев – Хольгер Руне.

Алекс впервые в карьере пробился в 1/4 финала мейджора на кортах Парижа и во второй раз сыграет в четвертьфинале на турнире серии Grand Slam (US Open 2020).

Для австралийца это седьмая победа над представителями топ-5 рейтинга АТР.

The first Australian man in the Roland-Garros quarterfinals in 20 years 🇦🇺 #RolandGarros pic.twitter.com/aumgTTRcQb

HE HAS DONE IT 🙌



Alex de Minaur has secured a spot in his first Roland-Garros quarter-final after defeating Daniil Medvedev 4-6 6-2 6-1 6-3 💪#RolandGarros pic.twitter.com/USVa1PHV8r