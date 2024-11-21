Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. «Не может, а точно». Костюк объяснила, почему не выиграла титул Grand Slam
WTA
21 ноября 2024, 13:21 | Обновлено 21 ноября 2024, 13:38
652
0

«Не может, а точно». Костюк объяснила, почему не выиграла титул Grand Slam

Марта считает, что нужно было раньше начинать сотрудничество с психологом

21 ноября 2024, 13:21 | Обновлено 21 ноября 2024, 13:38
652
0
«Не может, а точно». Костюк объяснила, почему не выиграла титул Grand Slam
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Первая ракетка Украины Марта Костюк откровенно рассказала о результатах в карьере. Марта призналась, что если бы начала работать над своей психологией раньше – уже имела бы титул турнира Grand Slam.

«Ожидание уже выше – ты хочешь далеко заходить везде, но это все равно очень стабильно, как для моей карьеры – самое стабильное пока из всего, что я имела. Поэтому я и работаю над тем, чтобы максимально быть в этом жизненном балансе, когда все на своем месте. Это не всегда удается, но я уверенно двигаюсь туда.

Просто я, когда начала заниматься психологом, сразу понимала, почему я туда иду. И я понимала, что если бы я просто начала работать над своей спортивной частью с психологом, то я, возможно, уже имела бы Grand Slam. Я думаю, что не возможно, а точно.

Но я не знаю, что у меня было бы со всеми остальными частями в моей жизни. У меня не было такой цели. Я понимала, что мне нужно комплексно подойти к тому, где я хочу быть и кем я хочу быть», – заявила Марта.

Ранее Марта Костюк отреагировала на завершение карьеры Рафаэля Надаля.

По теме:
«Не считаю себя публичной». Костюк резко ответила по поводу финансов
ФОТО. «Я не готова». Костюк обратилась к Надалю
Надаль закончил карьеру. Реакция теннисного мира на уход легенды
Марта Костюк WTA
Олег Вахоцкий Источник: Бомбардир
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-игрок сборной Украины признался, что у него есть паспорт страны ЕС
Футбол | 21 ноября 2024, 12:56 1
Экс-игрок сборной Украины признался, что у него есть паспорт страны ЕС
Экс-игрок сборной Украины признался, что у него есть паспорт страны ЕС

Игорь Пластун является гражданином Болгарии

Сабо выключил телевизор на последних минутах матча сборной Украины
Футбол | 20 ноября 2024, 16:41 14
Сабо выключил телевизор на последних минутах матча сборной Украины
Сабо выключил телевизор на последних минутах матча сборной Украины

Экс-тренер национальной команды остался доволен игрой сборной в первом тайме

ФОТО. Вот как сейчас выглядит Ана Иванович – бывшая 1-я ракетка мира
Теннис | 21.11.2024, 03:30
ФОТО. Вот как сейчас выглядит Ана Иванович – бывшая 1-я ракетка мира
ФОТО. Вот как сейчас выглядит Ана Иванович – бывшая 1-я ракетка мира
Дэвис сообщил, что ему сказал Фьюри после нокдауна от Усика в 9-м раунде
Бокс | 21.11.2024, 09:15
Дэвис сообщил, что ему сказал Фьюри после нокдауна от Усика в 9-м раунде
Дэвис сообщил, что ему сказал Фьюри после нокдауна от Усика в 9-м раунде
Сербия обратилась в УЕФА по поводу матча Албания – Украина. Что известно?
Футбол | 21.11.2024, 11:56
Сербия обратилась в УЕФА по поводу матча Албания – Украина. Что известно?
Сербия обратилась в УЕФА по поводу матча Албания – Украина. Что известно?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Усик сравнял его с землей». Коппинджер разнес чемпиона за его выходку
«Усик сравнял его с землей». Коппинджер разнес чемпиона за его выходку
21.11.2024, 00:15
Бокс
«Я больше не могу молчать об этом дерьме». Украинка жестко наехала на WTA
«Я больше не могу молчать об этом дерьме». Украинка жестко наехала на WTA
20.11.2024, 08:06 8
Теннис
Возможные соперники для Украины. Посев для жеребьевки плей-офф Лиги наций
Возможные соперники для Украины. Посев для жеребьевки плей-офф Лиги наций
20.11.2024, 06:23 16
Футбол
«Я хочу спросить...». Сабо обратился к Тимощуку после суда
«Я хочу спросить...». Сабо обратился к Тимощуку после суда
19.11.2024, 10:56 5
Футбол
Это пенальти? Экс-арбитр ФИФА оценил два эпизода в матче Албания – Украина
Это пенальти? Экс-арбитр ФИФА оценил два эпизода в матче Албания – Украина
21.11.2024, 00:23
Футбол
В Реале сделали выбор между Винисиусом и Мбаппе. Летом будет трансфер
В Реале сделали выбор между Винисиусом и Мбаппе. Летом будет трансфер
19.11.2024, 08:32 8
Футбол
«Чучело». Алиев обратился к Шевченко после победы Тимощука в суде
«Чучело». Алиев обратился к Шевченко после победы Тимощука в суде
19.11.2024, 10:39 13
Футбол
Албания – Украина – 1:2. Победа в 1000-й день войны. Видео голов и обзор
Албания – Украина – 1:2. Победа в 1000-й день войны. Видео голов и обзор
19.11.2024, 23:45 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем