«Не может, а точно». Костюк объяснила, почему не выиграла титул Grand Slam

Первая ракетка Украины Марта Костюк откровенно рассказала о результатах в карьере. Марта призналась, что если бы начала работать над своей психологией раньше – уже имела бы титул турнира Grand Slam.

«Ожидание уже выше – ты хочешь далеко заходить везде, но это все равно очень стабильно, как для моей карьеры – самое стабильное пока из всего, что я имела. Поэтому я и работаю над тем, чтобы максимально быть в этом жизненном балансе, когда все на своем месте. Это не всегда удается, но я уверенно двигаюсь туда.

Просто я, когда начала заниматься психологом, сразу понимала, почему я туда иду. И я понимала, что если бы я просто начала работать над своей спортивной частью с психологом, то я, возможно, уже имела бы Grand Slam. Я думаю, что не возможно, а точно.

Но я не знаю, что у меня было бы со всеми остальными частями в моей жизни. У меня не было такой цели. Я понимала, что мне нужно комплексно подойти к тому, где я хочу быть и кем я хочу быть», – заявила Марта.

Ранее Марта Костюк отреагировала на завершение карьеры Рафаэля Надаля.