ВИДЕО. Мбаппе рассказал Макрону, когда Реал объявит о его переходе
Долгожданное событие состоится уже сегодня вечером
Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня посетил тренировочную базу национальной сборной, которая сейчас готовится к Евро-2024.
Макрон общался со многими игроками, в том числе с Килианом Мбаппе. Президент Франции спросил форварда, когда «Реал» официально объявит о его трансфере, Мбаппе ответил, что это состоится уже сегодня вечером.
Напомним, авторитетный инсайдер Фабрицио Романо вчера сообщил о том, что контракт Мбаппе с «Реалом» уже полностью согласован.
💣 MBAPPÉ confirma que su fichaje por el REAL MADRID se hará OFICIAL "ESTA TARDE".— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 3, 2024
Vía 'rmc'. pic.twitter.com/IVke5nW49p
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