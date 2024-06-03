ВИДЕО. Мбаппе рассказал Макрону, когда Реал объявит о его переходе

Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня посетил тренировочную базу национальной сборной, которая сейчас готовится к Евро-2024.

Макрон общался со многими игроками, в том числе с Килианом Мбаппе. Президент Франции спросил форварда, когда «Реал» официально объявит о его трансфере, Мбаппе ответил, что это состоится уже сегодня вечером.

Напомним, авторитетный инсайдер Фабрицио Романо вчера сообщил о том, что контракт Мбаппе с «Реалом» уже полностью согласован.