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  4. ВИДЕО. Мбаппе рассказал Макрону, когда Реал объявит о его переходе
Франция
03 июня 2024, 15:06 |
663
0

ВИДЕО. Мбаппе рассказал Макрону, когда Реал объявит о его переходе

Долгожданное событие состоится уже сегодня вечером

03 июня 2024, 15:06 |
663
0
ВИДЕО. Мбаппе рассказал Макрону, когда Реал объявит о его переходе
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня посетил тренировочную базу национальной сборной, которая сейчас готовится к Евро-2024.

Макрон общался со многими игроками, в том числе с Килианом Мбаппе. Президент Франции спросил форварда, когда «Реал» официально объявит о его трансфере, Мбаппе ответил, что это состоится уже сегодня вечером.

Напомним, авторитетный инсайдер Фабрицио Романо вчера сообщил о том, что контракт Мбаппе с «Реалом» уже полностью согласован.

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Источник: защитник Днепра-1 продолжит карьеру в Первой лиге
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Эммануэль Макрон Килиан Мбаппе видео Реал Мадрид ПСЖ сборная Франции по футболу трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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