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Испания
02 июня 2024, 14:20 | Обновлено 02 июня 2024, 14:24
2552
9

Все документы подписаны. Романо подтвердил переход Мбаппе в Реал

Французский форвард покидает «ПСЖ»

02 июня 2024, 14:20 | Обновлено 02 июня 2024, 14:24
2552
9
Все документы подписаны. Романо подтвердил переход Мбаппе в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщает о том, что Килиан Мбаппе де-факто стал игроком «Реала». Сделка полностью завершена, все необходимые документы подписаны.

По информации Романо, официально о переходе Мбаппе на правах свободного агента «Реал» сообщит на следующей неделе. Решение о переходе в мадридский клуб форвард сборной Франции принял еще в феврале.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» летом 2017 года из «Монако» за 180 миллионов евро. За 7 лет суммарно провел за парижский клуб 308 матчей во всех турнирах и забил 256 голов.

Напомним, вчера «Реал» в 15-й раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале «Боруссию» Дортмунд со счетом 2:0.

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Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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Remark
П лять! А як же Мудрик, с ки? Такого хлопця прогавили. 
Ех, Реал, я думав Ви розумніші.
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+3
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Fred1
Невже в реалі мало зірок ?
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+2
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Boodya
Нарешті, втік з того гівна.
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0
AndiM
Романо в цей раз ролик до кінця додивився?
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Ivan Grumeza
Надеюсь, что с его приходом закончатся у Реала победы в ЛЧ)
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