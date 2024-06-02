Все документы подписаны. Романо подтвердил переход Мбаппе в Реал
Французский форвард покидает «ПСЖ»
Авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщает о том, что Килиан Мбаппе де-факто стал игроком «Реала». Сделка полностью завершена, все необходимые документы подписаны.
По информации Романо, официально о переходе Мбаппе на правах свободного агента «Реал» сообщит на следующей неделе. Решение о переходе в мадридский клуб форвард сборной Франции принял еще в феврале.
Мбаппе перешел в «ПСЖ» летом 2017 года из «Монако» за 180 миллионов евро. За 7 лет суммарно провел за парижский клуб 308 матчей во всех турнирах и забил 256 голов.
Напомним, вчера «Реал» в 15-й раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале «Боруссию» Дортмунд со счетом 2:0.
🚨⚪️ Kylian Mbappé to Real Madrid, HERE WE GO! Every document has been signed, sealed and completed.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2024
Real Madrid, set to announce Mbappé as new signing next week after winning the Champions League.
Mbappé made his decision in February; he can now be considered new Real player. pic.twitter.com/MMqEp1C0pK
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Первая ракетка мира управилась за 40 минут
Две команды из Киевщины определят, кто в следующем сезоне будет играть в УПЛ
Ех, Реал, я думав Ви розумніші.