Все документы подписаны. Романо подтвердил переход Мбаппе в Реал

Авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщает о том, что Килиан Мбаппе де-факто стал игроком «Реала». Сделка полностью завершена, все необходимые документы подписаны.

По информации Романо, официально о переходе Мбаппе на правах свободного агента «Реал» сообщит на следующей неделе. Решение о переходе в мадридский клуб форвард сборной Франции принял еще в феврале.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» летом 2017 года из «Монако» за 180 миллионов евро. За 7 лет суммарно провел за парижский клуб 308 матчей во всех турнирах и забил 256 голов.

Напомним, вчера «Реал» в 15-й раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале «Боруссию» Дортмунд со счетом 2:0.

