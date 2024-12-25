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Украина. Премьер лига
25 декабря 2024, 02:59 | Обновлено 25 декабря 2024, 03:13
44
0

ТВЕРДОХЛЕБ: «В успешных выступлениях Кривбасса огромная заслуга Вернидуба»

Хавбек рассказал, что секретом успеха является ежедневная тяжелая работа

25 декабря 2024, 02:59 | Обновлено 25 декабря 2024, 03:13
44
0
ТВЕРДОХЛЕБ: «В успешных выступлениях Кривбасса огромная заслуга Вернидуба»
ФК Кривбасс. Егор Твердохлеб

Полузащитник Кривбасса Егор Твердохлеб рассказал о своих впечатлениях от выступления за криворожскую команду.

– У вас отличная голевая серия: пять матчей – семь мячей. В чем секрет успеха? Что послужило толчком к такой результативности?

– Я думаю, что секрет прост – это труд. Ежедневный тяжелый труд на тренировках и вне их. Кроме основного тренировочного процесса я остаюсь после занятий, чтобы дополнительно отрабатывать удары, работать в тренажерном зале. Уверен, что труд рано или поздно приносит свои плоды. Наверное, сейчас пришло мое время. Бог возблагодарил за то, что я отдаю всего себя. Мне приятно видеть, что мои усилия приносят результат, и я могу помогать команде. Все это не случайность, и я очень доволен таким периодом в своей карьере.

– Вас также признали лучшим футболистом ноября как в Кривбассе, так и в УПЛ в целом. Что для вас означает эти награды? Следите ли за такими отличиями?

– Да, я слежу за этим. Мне очень приятно, что меня признали лучшим игроком ноября в УПЛ. Это трудно передать словами, но такие моменты нужно прожить, чтобы ощутить всю их ценность. Однако я не хочу зацикливаться на этом. В футболе все быстро меняется: одна-две неудачные игры – и о тебе могут забыть. Поэтому я стараюсь оставаться спокойным, не поддаваться эмоциям и продолжать работать так, как будто ничего не произошло.

– Продолжая тему хет-трика. Вы его посвятили защитникам Украины. 10 ноября Кривбасс провел благотворительный матч с болельщиками в поддержку ВСУ. Расскажите ваши впечатления от этого мероприятия?

– Да, я присутствовал на этом матче. Я считаю, что это отличная инициатива от ФК «Кривбасс» и всех, кто принимал в этом участие. Отмечу, что наш Клуб уже не в первый раз проводит подобные мероприятия. Кривбасс постоянно помогает и будет помогать нашим ВСУ в борьбе против рашистов. Что касается этого матча, то, в первую очередь, это возможность хотя бы на время отвлечься от обыденности и от всего того негатива, который сейчас есть. И в то же время, это прекрасный способ собрать определенную сумму для помощи и поддержки наших Вооруженных Сил. Это действительно классная инициатива для наших защитников.

– А как вам работать под руководством Юрия Николаевича Вернидуба? Есть ли у него какие-то особенности в тренировочном процессе? Какие его сильнейшие стороны как тренера?

– Его сильнейшая сторона, по моему мнению, состоит в том, что он способен выжать максимум из футболистов. Он сам по себе максималист в жизни, поэтому всегда стремится побеждать и быть первым. Думаю, он передает нам это свое настроение и свои чувства. И то, что Кривбасс сейчас неплохо выступает, во многом заслуга именно тренерского штаба и лично Юрия Вернидуба. Он очень амбициозный тренер, который всегда стремится к максимуму и всегда настраивается на победу.

– «В Кривбассе» играют многие легионеры. Нет ли между украинцами и иностранцами языкового барьера?

– Да нет, языкового барьера нет. Мы используем простые фразы, чтобы понять друг друга. Если что-то конкретно нужно перевести, у нас есть игроки, которые хорошо владеют английским и могут донести информацию, которую хочет тренер или футболист. Поэтому вообще нет проблем в общении. В Кривбассе настоящая красно-белая семья, и все друг другу помогают.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Егор Твердохлеб Юрий Вернидуб
Николай Степанов Источник: Украинский футбол
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