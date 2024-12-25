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Украина. Премьер лига
25 декабря 2024, 04:07 | Обновлено 25 декабря 2024, 04:18
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0

АВДЫШ: «Создается команда. Карпаты будут стабильно бороться за еврокубки»

Заместитель гендиректора львовского клуба ответил на актуальные вопросы

25 декабря 2024, 04:07 | Обновлено 25 декабря 2024, 04:18
31
0
АВДЫШ: «Создается команда. Карпаты будут стабильно бороться за еврокубки»
ФК Карпаты. Олег Авдыш

Во Львове прошла итоговая пресс-конференция с участием руководства клуба Карпаты. Заместитель генерального директора Карпат по внешним коммуникациям Олег Авдыш рассказал:

– Зимнее усиление? Наш скаутинговый отдел работает с тренером, которому труднее всего подобрать игроков. У Владислава Лупашко очень высокие требования, поэтому наши легионеры демонстрируют высокий уровень качества. Это следствие синергии между шеф-скаутом Карпат Глебом Корниенко и тренерским штабом. Могу всех заверить, что мы работаем 24/7, и поиск нападающего является нашим главным приоритетом. Карпаты точно будут усиливаться.

Жан Педросо? Этому футболисту всего 20 лет. Мы наблюдаем его развитие. Его пример является основой нашей трансферной политики: брать иностранных игроков в годовую аренду с комфортной для нас опцией выкупа, давать ему свою оценку и потом определяться относительно его будущего в клубе. Решение о выкупе Жана Педросо будет принято летом. Возьмем, к примеру, ситуацию с Бруниньо. Он был подписан уже в ходе чемпионата. Многие команды не пошли бы на такой риск, ведь он не проходил тренировочные сборы и не был адаптирован к команде. На сегодняшний день мы считаем, что это соглашение было успешным. Аналогичная ситуация с Жаном Педросом. Его мы пригласили в конце летнего трансферного окна. Учитывая ситуацию в стране, мы должны осторожно распоряжаться денежными средствами, поэтому мы готовы ждать. Просим отнестись к этому с пониманием.

Стратегические цели на будущее? Самая главная задача для основной команды на ближайшие 3–5 лет – это создать коллектив, который стабильно, каждый год будет бороться за еврокубки и пытаться выходить на максимальный уровень доходов. Прогнозировать оба показателя очень трудно, учитывая все обстоятельства, в которых находится наша страна. Мы сделаем все, чтобы клуб вышел на уровень самоокупаемости.

Олег Очеретько? После окончания срока арендного соглашения мы будем разговаривать с футбольным клубом Шахтер по поводу будущего Очеретько. Конечно, полагаясь на мнение главного тренера. После этого будем обсуждать вопросы финансовой целесообразности трансфера.

Реконструкция стадиона Украина и выступления на Арене Львов? Карпаты не рассматривают вариант играть на Арене Львов. Мы хотим инвестировать в собственную инфраструктуру города. После войны мы будем работать над этим более активно.

Максим Мельниченко? Футбольный клуб Полесья сообщил нам о своем намерении активировать опцию выкупа, прописанную в арендном соглашении. Поэтому в скором времени будет объявлено о полноценном трансфере.

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов пресс-конференция Украинская Премьер-лига Жан Педросо Олег Авдыш Олег Очеретько Максим Мельниченко
Николай Степанов Источник: ФК Карпаты Львов
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