Владислав ЛУПАШКО: «Карпаты должны быть на более высокой позиции»

Во Львове прошла итоговая пресс-конференция с участием руководства клуба Карпаты. Главный тренер Карпат Владислав Лупашко на пресс-конференции рассказал:

– Переломный момент сезона? Думаю, что переломным моментом в текущем сезоне была первая пауза на матчи национальных сборных после поединка с Ворсклой, в котором мы провели очень качественный отрезок. Уже тогда команда начала понимать игру, которую от нее требуют. Нам не хватало физических кондиций, поэтому на весь матч игроков порой не хватало. Эта пауза стала для нас переломной, ведь мы могли усовершенствовать этот аспект, сфокусировались на физической подготовке. Впоследствии это принесло свой результат. У вас уже была возможность увидеть, в какой футбол мы хотим играть, а для этого необходимо очень высокий уровень физической готовности.

Лучший матч сезона? Могу честно сказать, что каждый матч Карпат был качественным и интересным. Я не припомню откровенно провальных матчей нашей команды в осенней части сезона. Разве что поединок первого тура против Вересу выдался таким… Также первый тайм против Кривбасса во втором круге. Всеми другими матчами мы удовлетворены.

Жан Педросо? По-моему, он является игроком с уникальным профайлом для мирового футбола. Он силен в физическом плане, имеет хорошие скоростные качества, спокоен на мяче и, несмотря на то, что его рабочая нога правая, выполняет качественную работу обеими ногами. Такого игрока ищут для себя многие клубы по всему миру. Мне очень тяжело оценить его в денежном эквиваленте. Могу заверить, что у Жана большие перспективы и я бы хотел, чтобы в нашей команде было как можно больше таких исполнителей. К слову, у Жана есть украинские корни. Его предки были украинцами.

Игорь Невес? Все хотят забитых голов и созданных моментов от нападающего. Мы работаем над тем, чтобы он выглядел более качественно. После незабитого пенальти весь стадион поддержал его, начал скандировать лозунги в его поддержку. Его жена на трибунах плакала. В раздевалке я сказал ребятам, что болельщики так поддерживали всю команду. На примере Игорь фаны показали поддержку, которой готовы обеспечить каждого футболиста. Я считаю, что это тот момент, ради которого, в принципе, нужно играть в футбол. Он чувствует нашу поддержку, поэтому отдается на тренировках и в матчах по полной. Если игроки будут отданы клубу, то они получат поддержку и уважение от всего клуба. Что касается молодых исполнителей на позицию форварда, то у нас есть перспективные игроки из команды U-19. Есть Дмитрий Форсюк и Матвей Буренко. Форсюк очень хорошо смотрится на своем уровне, но физически он пока не дотягивает до уровня первой команды. На это нужно время.

Позиции на поле, нуждающиеся в усилении? Мы договорились с руководством клуба, что не будем смотреть на позицию игрока, а будем рассматривать его по качественным показателям. Мы должны поднять уровень нашей команды. В первую очередь, мы будем искать игроков, которые усилят наше атакующее звено.

Важность поддержки в домашних матчах? Безусловно, когда играем во Львове, то получаем дополнительное воодушевление. Но мы тоже хотим качественно выглядеть на поле соперников. Нужно работать над ментальной составляющей – чувствовать такую ​​же уверенность и в выездных поединках. Много неудачных выездных матчей мы не должны проигрывать. Я считаю, что в некоторых поединках нам не хватило опыта. Самые яркие примеры – это матчи с ЛНЗ и Зарей. Мы должны были выигрывать в этих матчах. Мы будем работать над этим аспектом.

Сильные и слабые свойства команды? Больше всего мы обеспокоены завершающей фазой атаки. Анализируя наши статистические показатели, могу констатировать, что мы должны быть на более высокой позиции. Во многих компонентах мы лучше наших соседей в турнирной таблице. Мы создаем много моментов из позиционных атак, однако завершение нас не устраивает. Мы добавили во многих компонентах, в частности, в прессинге. В первых матчах соперники пользовались нашими ошибками, но сейчас в этом компоненте наша команда выглядит хорошо.

Смена капитанов? В течение нескольких стартовых туров мы меняли капитанов. Впоследствии мы пришли к выводу, что это нецелесообразно и решили сделать голосование. Считаю, что это было сделано правильно, ведь сейчас мы получили настоящего лидера на поле, ведущем за собой команду.

Бруниньо и Стенио? Бруниньо – очень качественный игрок, за которого необходимо сражаться. Все зависит от нашего руководства и скаутского отдела. Он показал прогресс во многих компонентах и ​​превратился в очень качественного игрока. Что касается Стенио, то у него большие перспективы. Если он поверит в наши идеи и изменится, как остальные иностранцы, то превратится в очень качественного игрока. Пока он находится на этапе формирования себя как личности и футболиста. Стенио – очень молодой игрок с вспыльчивым темпераментом, над которым надо работать.