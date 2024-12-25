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  4. Андрей ТЛУМАК: «Карпаты построили базу, одну из наилучших в Украине»
Украина. Премьер лига
25 декабря 2024, 04:38 | Обновлено 25 декабря 2024, 04:44
215
0

Андрей ТЛУМАК: «Карпаты построили базу, одну из наилучших в Украине»

Директор по развитию клуба оценил процесс развития львовского клуба

25 декабря 2024, 04:38 | Обновлено 25 декабря 2024, 04:44
215
0
Андрей ТЛУМАК: «Карпаты построили базу, одну из наилучших в Украине»
ФК Карпаты Львов. Андрей Тлумак

Во Львове прошла итоговая пресс-конференция с участием руководства клуба Карпаты. Директор по развитию Карпат Андрей Тлумак на пресс-конференции рассказал:

– Открытие новых филиалов школы Карпат во Львовской области и развитие детского футбола? Мы плодотворно работаем над этим. Мы заключили много контрактов, в частности, со Скалой. Также у нас работает система премирования тренеров, отдающих своих исполнителей в нашу Академию.

Основная цель клуба – вырастить команду из игроков, представляющих Львовщину. Во Львове мы имеем 18 филиалов, в которых занимаются дети разных возрастов. Мы за всеми следим и готовы приглашать их в нашу Академию. Клуб пытается привлечь как можно больше детей.

Развитие клуба и чемпионат Украины? Нам нужно время на адаптацию в УПЛ. Мы построили тренировочную базу, которая является одной из лучших в Украине. Также идет плодотворная работа над трансферами, которая уже дает свой результат. Также мы работаем над детской школой, в которую инвестируем средства. Со временем мы сможем бороться за самые высокие позиции.

Не могу сказать, что сейчас наш чемпионат слаб. Просто многие команды подтянули свой уровень, а некоторые его снизили. Динамо и Шахтер значительно снизили свои бюджеты. Поэтому к их уровню подтянулись Полесье, Кривбасс и другие. В частности, Карпаты. Дайте нам несколько лет, и у нас все получится.

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов пресс-конференция Украинская Премьер-лига Андрей Тлумак
Николай Степанов Источник: ФК Карпаты Львов
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