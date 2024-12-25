МИРОШНИЧЕНКО: «Для Карпат поединки против Руха были самыми принципиальными»

Во Львове прошла итоговая пресс-конференция с участием руководства клуба Карпаты. Капитан Карпат Денис Мирошниченко на пресс-конференции рассказал:

– Самые принципиальные матчи сезона? Поединки с Рухом в чемпионате и Кубке Украины были для нас самыми принципиальными в осенней части. Они были очень эмоциональными и важными для нас. Я считаю, что мы очень неплохо смотрелись в этих матчах.

Возвращение в Карпаты? Я играл в Карпатах в течение шести лет. Это было невероятно. Я полюбил Львов и этих болельщиков, поэтому я искренне радуюсь каждому дню в клубе. Когда появилось предложение вернуться во Львов, я не сомневался. Я хотел быть здесь. Когда начался чемпионат, я понял, что сделал правильный выбор. Я вернулся домой.

Капитанская повязка? После того, как я получил капитанскую повязку, у меня не было конфликтов с Амбросием Чачуа. Мы хорошо дружим, у нас крепкая дружба. Капитанскую повязку я получил в результате голосования. Партнеры выбрали меня, поэтому я благодарен им.