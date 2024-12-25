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  4. ВИДЕО. Зам гендиректора Карпат позвонил Вацко во время пресс-конференции
Украина. Премьер лига
25 декабря 2024, 06:01 | Обновлено 25 декабря 2024, 06:50
852
0

ВИДЕО. Зам гендиректора Карпат позвонил Вацко во время пресс-конференции

Забавная ситуация получилась на официальном мероприятии львовского клуба

25 декабря 2024, 06:01 | Обновлено 25 декабря 2024, 06:50
852
0
ВИДЕО. Зам гендиректора Карпат позвонил Вацко во время пресс-конференции
ФК Карпаты Львов. Олег Авдыш

Забавная ситуация произошла во время пресс-конференции руководства львовского клуба Карпаты.

Заместитель генерального директора Карпат Олег Авдыш позвонил по телефону бывшему вице-президенту клуба Виктору Вацко, после вопроса от аудитории о возможном возвращении журналиста к работе в клубе.

Олег Авдыш: Вопрос от зрителя. Можно ли верить в возвращение Виктора Вацко в структуру Карпат? Решили спросить из первых уст.

Виктор Вацко: Это в последний раз я взял трубку после вашего звонка. Я думаю, что вы ошиблись номером с таким вопросом.

Олег Авдыш: У нас просто было желание задать вопрос. Есть ли у вас желание вернуться? Здесь нет никаких шуток.

Виктор Вацко: Я считаю, что под вашим руководством Карпаты преуспевают. И мне интересно следить за развитием клуба.

ВИДЕО. Олег Авдыш позвонил по телефону Виктору Вацко (с момента 1:38:10)

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов пресс-конференция Украинская Премьер-лига Олег Авдыш Виктор Вацко
Николай Степанов Источник: ФК Карпаты Львов
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