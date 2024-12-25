ВИДЕО. Зам гендиректора Карпат позвонил Вацко во время пресс-конференции
Забавная ситуация получилась на официальном мероприятии львовского клуба
Забавная ситуация произошла во время пресс-конференции руководства львовского клуба Карпаты.
Заместитель генерального директора Карпат Олег Авдыш позвонил по телефону бывшему вице-президенту клуба Виктору Вацко, после вопроса от аудитории о возможном возвращении журналиста к работе в клубе.
Олег Авдыш: Вопрос от зрителя. Можно ли верить в возвращение Виктора Вацко в структуру Карпат? Решили спросить из первых уст.
Виктор Вацко: Это в последний раз я взял трубку после вашего звонка. Я думаю, что вы ошиблись номером с таким вопросом.
Олег Авдыш: У нас просто было желание задать вопрос. Есть ли у вас желание вернуться? Здесь нет никаких шуток.
Виктор Вацко: Я считаю, что под вашим руководством Карпаты преуспевают. И мне интересно следить за развитием клуба.
ВИДЕО. Олег Авдыш позвонил по телефону Виктору Вацко (с момента 1:38:10)
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