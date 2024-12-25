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Украина. Премьер лига
25 декабря 2024, 05:07 | Обновлено 25 декабря 2024, 05:13
53
0

Олег ГОЛОДЮК: «В Карпатах очень сильно следят за развитием молодежи»

Старший тренер Карпат U-19 рассказал, что есть много перспективных игроков

25 декабря 2024, 05:07 | Обновлено 25 декабря 2024, 05:13
53
0
Олег ГОЛОДЮК: «В Карпатах очень сильно следят за развитием молодежи»
ФК Карпаты. Олег Голодюк

Во Львове прошла итоговая пресс-конференция с участием руководства клуба Карпаты. Старший тренер Карпат U-19 Олег Голодюк на пресс-конференции рассказал:

– Усиление для основной команды? У нас много перспективных игроков. Их дальнейшая карьера во многом зависит от работы нашего тренерского штаба. Уверенно могу сказать, что каждый игрок получит свой шанс. Как только они будут готовы к взрослому футболу, мы будем активно привлекать их в первую команду. Каждый игрок достаточно перспективен. Так как следят за молодежью в Карпатах, так не поступают ни в одном другом клубе.

Тренерский стиль? Мы применяем к игрокам более демократичный подход. Если игрок не готов выполнять требования, то никакими криками этого не добиться. Нужно создать такой коллектив, в котором игроки будут стремиться развиваться. У наших ребят это желание невероятно. Если рассматривать наши матчи, то они были в основном на хорошем уровне. Но должен отметить, что мы плохо выглядели против Вереса и Колоса. Нам есть над чем работать.

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Николай Степанов Источник: ФК Карпаты Львов
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