Золотая бутса. Роберт Левандовски возглавляет рейтинг, кто на хвосте?

В Европе продолжаются европейские чемпионаты, и изменился список лучших бомбардиров сезона.

Лидером рейтинга ESM Golden Shoe (Золотая бутса) является польский нападающий Барселоны Роберт Левандовски, который в текущем сезоне Ла Лиги забил 16 мячей (32 очка в рейтинге).

Вторую позицию занимает египетский форвард Мохамед Салах, который провел 15 мячей в сезоне за «Ливерпуль» в чемпионате Англии (30 баллов).

Третьим идет Гарри Кейн, английский нападающий Баварии, с 14 голами (28 пунктов для рейтинга).

Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд делит 6–7 места с 13 забитыми голами (26 очков в рейтинге).

Награда «Золотая бутса» вручается лучшему бомбардиру сезона по итогам национальных чемпионатов. По правилам конкурса – голы, забитые в топ-5 европейских лиг (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция), умножаются на 2.0. Для следующих стран, занимающих в рейтинге УЕФА с 6-го по 21-е места (Нидерланды, Португалия, Бельгия, Украина и т.д.), установлен коэффициент 1.5. А вот голы, забитые в оставшихся лигах (с 22-й страны по рейтингу), считаются по номиналу.

Золотая бутса 2024/25. Положение на 25 декабря 2024 года