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Украина. Премьер лига
25 декабря 2024, 03:23 | Обновлено 25 декабря 2024, 03:36
64
0

Президент Кривбасса: «У нас есть предложения по определенным игрокам»

Константин Караманиц рассказал о трансферной политике криворожского клуба

25 декабря 2024, 03:23 | Обновлено 25 декабря 2024, 03:36
64
0
Президент Кривбасса: «У нас есть предложения по определенным игрокам»
ФК Кривбасс. Константин Караманиц

Президент «Кривбасса» Константин Караманиц рассказал о трансферной политике криворожского клуба:

«У нас есть некоторые предложения по трансферам определенных футболистов. Но трансферное окно впереди, и мы будем уже смотреть ближе к открытию трансферного окна – кого мы будем отпускать, кого будем оставлять – чтобы этот футболист дальше развивался.

Этот трансферный процесс идет непрерывно. Если есть какие-то предложения, которые устраивают нас и другую сторону тоже устраивают, то мы можем это и сегодня обсуждать и решать. Мы каждый день на связи с Владимиром Баенко и Юрием Вернидубом, селекционная служба постоянно работает, поэтому этот трансферный процесс продолжается».

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трансферы Кривбасс Кривой Рог Константин Караманиц трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: Профутбол Digital
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