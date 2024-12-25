Президент Кривбасса: «У нас есть предложения по определенным игрокам»

Президент «Кривбасса» Константин Караманиц рассказал о трансферной политике криворожского клуба:

«У нас есть некоторые предложения по трансферам определенных футболистов. Но трансферное окно впереди, и мы будем уже смотреть ближе к открытию трансферного окна – кого мы будем отпускать, кого будем оставлять – чтобы этот футболист дальше развивался.

Этот трансферный процесс идет непрерывно. Если есть какие-то предложения, которые устраивают нас и другую сторону тоже устраивают, то мы можем это и сегодня обсуждать и решать. Мы каждый день на связи с Владимиром Баенко и Юрием Вернидубом, селекционная служба постоянно работает, поэтому этот трансферный процесс продолжается».