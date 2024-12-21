Наши планы были сломаны. В Кривбассе оценили трансфер Принса Аду
Ганский футболист перешел в чешский клуб «Виктория» Пльзень
Президент «Кривбасса» Константин Караманиц рассказал о трансфере Принса Аду в «Викторию» Пльзень:
«Мы понимали силу этого футболиста, как он может дальше развиваться. Но наши планы были сломаны, когда мы не прошли дальше в еврокубках, и у нас больше не было возможностей его засветить.
Мы понимали, что Виктория будет играть дальше, и мы сможем получить какие-нибудь финансовые бонусы. Если Аду будет продан из Виктории, мы получим процент от перепродажи».
Ганский футболист Принс Аду в августе 2024 года перешел из «Кривбасса» в чешский клуб «Виктория» Пльзень.
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