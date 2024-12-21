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Украина. Премьер лига
21 декабря 2024, 06:07 | Обновлено 21 декабря 2024, 07:08
352
0

Наши планы были сломаны. В Кривбассе оценили трансфер Принса Аду

Ганский футболист перешел в чешский клуб «Виктория» Пльзень

21 декабря 2024, 06:07 | Обновлено 21 декабря 2024, 07:08
352
0
Наши планы были сломаны. В Кривбассе оценили трансфер Принса Аду
ФК Виктория Пльзень. Принс Аду

Президент «Кривбасса» Константин Караманиц рассказал о трансфере Принса Аду в «Викторию» Пльзень:

«Мы понимали силу этого футболиста, как он может дальше развиваться. Но наши планы были сломаны, когда мы не прошли дальше в еврокубках, и у нас больше не было возможностей его засветить.

Мы понимали, что Виктория будет играть дальше, и мы сможем получить какие-нибудь финансовые бонусы. Если Аду будет продан из Виктории, мы получим процент от перепродажи».

Ганский футболист Принс Аду в августе 2024 года перешел из «Кривбасса» в чешский клуб «Виктория» Пльзень.

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Принс Аду трансферы Виктория Пльзень Кривбасс Кривой Рог трансферы УПЛ Константин Караманиц
Николай Степанов Источник: Профутбол Digital
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